Инрог, ездец, дракон и герб, доставшийся нам «по наследству»

Как на протяжении веков менялся главный российский символ

Россия уже почти 30 лет живет под двуглавым орлом, которого вернули при президентстве Бориса Ельцина. Это практически тот же самый государственный герб, который 11 апреля 1857 года официально утвердил император Александр II. Прежде на протяжении веков рисунок герба неоднократно сильно менялся, но сам орел в качестве государственного символа фигурировал уже с XV века. Окончательный указ с описанием особенностей употребления этой символики (которая сохранялась до 1917 года, пока не была на 76 лет заменена на серп и молот в обрамлении венка колосьев) издал Сенат в мае 1857 года.

Разработка новых рисунков гербов и печатей велась с самого начала царствования Александра II1, еще перед его коронацией. Позже Александр II прославился важнейшими и широкомасштабными государственными реформами, включая прежде всего отмену крепостного права, за что получил почетное прозвище Освободителя, однако начинал он с реформы государственных символов. С именем Александра II связаны также военная, финансовая реформы, земская и судебная, реформы в образовании и важная победа в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, освободившая балканские народы. Некоторая непоследовательность в реформаторской политике и жандармские репрессии (приведшие к резкой радикализации революционного движения, появлению террористических организаций вроде «Народной воли», покушениям на высокопоставленных чиновников и, наконец, к гибели самого царя в результате теракта) сохранили в истории также еще одно, явно несправедливое прозвание этого монарха-реформатора — Вешатель.

Самым важным в ряду императорских актов по утверждению новых символов стало решение, принятое 11 апреля 1857 года по старому стилю (23 апреля по новому). Тогда были утверждены и обнародованы вместе с описаниями рисунки сразу трех вариантов государственных гербов — большого, среднего и малого. С тех времен практически без изменений они просуществовали почти 60 лет — до Февральской революции 1917 года, первоначально лишившей птиц их корон и царских регалий. Затем уже после Октябрьской революции орлов сменили на серп и молот на фоне восходящего солнца, которые обрамлялись золотыми колосьями и вьющейся лентой красного цвета.

Эскизы малых гербов выполнял художник Гербового отделения Департамента герольдии Александр Фадеев, позже их заменили рисунками будущего академика живописи и императорского художника Адольфа Шарлеманя — кстати, автора той самой известной в России колоды игральных карт — так называемой атласной. Геральдические работы велись под руководством барона Бориса Кёне, поставившего своей целью сблизить российскую государственную символику с общепринятыми в европейской монархической геральдике правилами. В частности, именно тогда всадника на груди гербового орла окончательно было решено развернуть в противоположную сторону — влево, поскольку, согласно европейской традиции в геральдике, эта сторона герба считалась правой по отношению к носящему щит — ведь именно геральдические щиты послужили основой для западных государственных гербов.

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На Руси изначально не было традиции использования переходящих по наследству рыцарских гербов, не существовало и развитой геральдики как дисциплины, занятой разработкой строгих правил их составления. На знаменах русичей обычно размещались вышитые или нарисованные изображения Христа, Богородицы, святых или православного креста, могли там встречаться и иные рисунки — но всё это не было особо регламентировано и подобные символы «не переходили по наследству», каждый мог рисовать, что вздумается.

Аналогом западноевропейских геральдических изображений могли служить, пожалуй, всё же княжеские печати, с которых собственно и начали переходить позже в государственные гербы те или иные символы и образы.

Древнерусские князья предпочитали размещать на печатях своих святых покровителей или же себя в их образе. Всё это иногда сопровождалось надписями, разъясняющими, кому именно принадлежит печать. Начиная с киевских великих князей Мстислава Удалого и внуков Всеволода Большое Гнездо на печатях всё чаще стал появляться так называемый ездец — воин на коне, первоначально символизировавший самого князя, но позже переосмысленный как изображение святого Георгия Победоносца, разящего дракона-змия самым разным оружием. Почти классическое изображение всадника, поражающего змея копьем, впервые появилось на печати шурина Ивана III — тверского князя Михаила Борисовича. Ну а с тех пор, как московский князь окончательно объединил под своим правлением все русские земли, всадник, поражающий дракона копьем, превратился в один из важнейших символов сначала Московского, а затем и Русского государства, обозначая победу добра над злом.

Тогда же параллельно возникали и активно использовались еще два важнейших образа — двуглавый орел и единорог. Введение двуглавого орла по примеру западногерманских императоров историки однозначно приписывают Ивану III — не только окончательно объединившему русские княжества, но и женившемуся на Софье Палеолог — племяннице последнего византийского императора Константина XI. Изображавшийся на гербе династии Палеологов двуглавый орел как бы перешел «по наследству» русским монархам, однако не менее, а может, и более того важна была западноевропейская традиция, где двуглавый орел воспринимался не в качестве личной печати императоров, а как единый символ императорской власти, при этом московские цари в то время начинали претендовать на сопоставимый статус, поэтому и обзаводились «ничтоже сумняшеся» соответствующей символикой.

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Двуглавый орел в Западной Европе стал появляться на гербах с конца XII века, а при императоре Сигизмунде в 1430-е годы был принят в качестве государственного символа. Некоторые историки находят корни изображения двуглавого орла в Хеттском царстве, там он фигурировал на цилиндрических печатях XIII века до н. э. и на стенах монументальных сооружений.

Европейцы переняли этот образ во время крестовых походов, столкнувшись с ним в интерпретации средневекового исламского мира. Со временем двуглавый орел начинает «сосуществовать» с прежним одноглавым «римским орлом», а затем и окончательно приходит ему на смену.

В новое время головы орлов стали увенчивать коронами, а в лапах размещать регалии императорской власти. Печать Ивана III с двуглавым орлом имеется на грамоте 1497 года, и именно на ней впервые соединились московский всадник-ездец, поражающий копьем дракона, и двуглавый орел с коронами на каждой из голов, причем пока еще с пустыми лапами. Однако на печати Ивана III оба эти изображения выступали еще на равных, располагаясь по разные стороны, напротив друг друга, и лишь в следующем веке приоритет перейдет постепенно к орлам, на грудь к которым «переедет» всадник.

Иван IV Грозный, внук Ивана III, пользовался самыми разными печатями; была среди них и та, где вместо всадника на одной из сторон фигурировал единорог.

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Все эти изображения начали со временем тем или иным образом сливаться и комбинироваться — в одной летописи даже сохранилось сообщение о том, что 3 февраля 1561 года была «учинена» новая государственная печать — «орел двоеглавый, а середи его человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавый, а середи его инрог». Различным образом комбинировались и короны — то вместо двух корон появлялась одна, то две короны возвращались, но над ними размещался православный крест, как, например, во время правления Федора Иоанновича. Под тремя коронами орел был впервые размещен на печати Лжедмитрия в 1604 году. Тогда же всадник на груди орла был впервые повернут в левую сторону по западноевропейским геральдическим традициям, однако позже всадника вновь развернули — так всё и оставалось до реформы Александра II. В XVII веке в лапах орла появились держава и скипетр.

14 декабря 1667 года в именном указе царя Алексея Михайловича «О титуле Царском и о Государственной печати» впервые официально описывалось и разъяснялось значение государственного герба: «Орел двоеглавный есть герб державный, Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великой и Малой и Белой России Самодержца, Его Царского Величества Российского Царствия, на котором три коруны изображены, знаменующие три великие, Казанское, Астраханское, Сибирское, славные Царства… На персях изображение наследника; в пазноктях скипетр и яблоко, и являют милостивейшего Государя, Его Царского Величества Самодержца и Обладателя»2.

Пётр I тоже активно экспериментировал с гербом, меняя цвета орла (с золотого на черный), размещая на его крыльях щиты с гербами великих княжеств, но сам символ российского государства он, вопреки другим своим реформаторским решениям, сменить не пытался. Не определил он и никаких твердых канонов, по которым должен был изображаться государственный герб.

На следующие серьезные изменения и закрепление внешнего вида двуглавого орла решился было император Павел I в 1800 году, он же разместил на груди птицы восьмиконечный белый мальтийский крест, указывавший на принятие императором титула Великого магистра Ордена святого Иоанна Иерусалимского, однако окончательных решений Павел принять не успел, а пришедший к власти в результате государственного переворота его сын Александр I вернул всё к тому виду, «как оно существовало до 1796 года», изменяя потом лишь какие-то мелочи, как и наследовавший ему Николай I.

Александр II к «геральдической реформе» подошел, наконец, с должным размахом и даже воспользовался некоторыми наработками Павла I. Еще при Николае I было создано Гербовое отделение под руководством барона Кёне, которое разработало целую систему российских государственных гербов, пожалуй, самую сложную во всей европейской монархической геральдике. В результате усилиями этого отделения были не только созданы большой, средний и малый государственные гербы, но и печати и гербы всех членов императорского дома, а также родовой герб Романовых.

Максим Борисов

1 См. Борисов М. Ездец, единорог и Софья Палеолог: как веками менялся российский герб // Газета.ru от 11 апреля 2022 года.

2 О титуле Царском и о Государственной печати // Полное собрание законов Российской империи. Собр. I / Под ред. М. М. Сперанского. — СПб., 1830.

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