Удар по отечественной морской науке: готовится захват важнейшей морской научной базы Института океанологии

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук получил запрос от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№МН-21/535 от 13.02.2023) о предоставлении позиции по вопросу передачи в оперативное управление НИЦ «Курчатовский институт» (обращение от 30.01.2023 № МВК-1051/01.1) имущественного комплекса — одного из своих важнейших научных подразделений — Южного отделения, расположенного в г. Геленджике Краснодарского края.

Институт океанологии категорически НЕ СОГЛАСЕН с отчуждением своего регионального подразделения ЮО ИО РАН и передачей в оперативное управление НИЦ «Курчатовский институт» вышеупомянутого имущественного комплекса. Это приведет к необратимому нарушению важнейших направлений научной деятельности Института, что и было отмечено в незамедлительном ответном письме Министерству науки (№ 13204/02/2115-202 от 15.02.2023) и обращении к Президенту Российской академии наук.

Южное отделение недопустимо рассматривать как просто «имущественный комплекс». Это неотъемлемая часть научной структуры Института океанологии. В ЮО ИО РАН работают 103 сотрудника, включая докторов и кандидатов наук, молодых ученых, специализированный административный персонал. Территория Южного отделения была специально передана Институту океанологии еще в конце тяжелых послевоенных сороковых годов ХХ века и в течение длительного времени обустраивалась для проведения широкого спектра океанологических исследований.

22 февраля с.г. состоялось Общее собрание трудового коллектива Института океанологии РАН, на котором 256 присутствующих сотрудников единогласно выразили полную поддержку администрации ИО РАН и категорическую позицию «ПРОТИВ» отчуждения имущественного комплекса Южного отделения и передачи его другой организации.

Тогда же состоялось собрание и в Южном отделении Института, на котором было принято решение довести до сведения Министерства науки и высшего образования мнение трудового коллектива о категорической недопустимости передачи комплекса ЮО ИО РАН в оперативное управление НИЦ Курчатовский Институт. В обоих документа говорится и о целесообразности и согласии организовать исследования по темам, интересующим НИЦ «Курчатовский Институт», на базе ЮО ИО РАН без передачи имущественного комплекса.

Данный вопрос затронул всех ученых Института: физиков и геологов, биологов и техников – ведь Южное отделение служит уникальным круглогодичным прибрежным морским полигоном для исследований и выполнения многих тем государственного задания по всем направлениям работы ИО РАН. В Южном отделении ИО РАН по решению Правительства созданы два карбоновых полигона. Это уникальный эксперимент, в котором одновременно функционируют два полигона – в море и на суше. Морской полигон в ЮО ИО РАН – единственный действующий в стране в настоящее время.

На базе ЮО ИО РАН работает единственный в Черном море гидрофизический полигон, обеспечивающий постоянные наблюдения по оперативной океанологии, имеющие оборонное значение. Полигон зарегистрирован в качестве объекта уникальной научной инфраструктуры, другого подобного в нашей стране нет.

На протяжении десятилетий в Южное отделение приезжают для проведения экспедиционных исследований и полевых практик многие сотрудники ИО РАН, ученые и студенты ведущих НИИ и ВУЗов страны.

Институт океанологии один из крупнейших академических институтов в стране (и крупнейший мореведческий институт) рискует остаться без доступа к основному объекту исследования и возможности проводить исследования по многим направлениям.

Южное отделение – это важная часть Института океанологии. Очевидно, что выведение имущества Южного отделения в г. Геленджике из оперативного управления ИО РАН приведет к резкому ослаблению отечественной мореведческой науки и отбросит ее на несколько десятков лет назад, что в сложившихся текущих геополитических реалиях недопустимо.

Письмо Президента НИЦ «Курчатовский институт» Ковальчука М.В.

Письмо Директора Департамента управления имуществом Минобрнауки Грудининой Е.М.

Ответное письмо Института океанологии

Выписка из протокола №01/23 Общего собрания трудового коллектива ИО РАН от 22.02.2023

Выписка из протокола №01/23 Общего собрания трудового коллектива ЮО ИО РАН от 22.02.2023

Письмо Совета молодых ученых от 03.03.2023

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