«Срубленное дерево и тоска, отразившаяся на морде лисы»: награду BWPA 2023 получил портрет лисы, лишенной дома

Жюри британского конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 (bwpawards.org), ежегодно принимающего фотоработы, так или иначе освещающие жизнь дикой природы Великобритании, в середине марта объявило своих победителей. Всего на конкурс было прислано свыше 13 тыс. фотографий, сделанных как фотографами-любителями, так и профессионалами. Премия призвана служить важным напоминанием о ценности британских лесов, водно-болотных угодий и других экосистем. Взрослые фотографы соревновались в десяти категориях: «Поведение животных», «Портреты животных», «Ботаническая Британия», «Черное и белое», «Британские сезоны», «Побережье и море», «Среда обитания», «Скрытая Британия», «Дикая природа в городе» и «Дикий лес». Юные фотографы соревновались в трех возрастных группах: до 11 лет, 12–14 лет и 15–17 лет.

Абсолютным победителем и победителем в номинации «Дикая природа в городе» был признан Чарли Пейдж, представивший изображение рыжей лисы Vulpes vulpes, бредущей по лесной вырубке (это Ли-Вэлли — крупнейший парк Лондона), — лес был уничтожен, чтобы расчистить место для строительной площадки. «Я знал, что эту местность часто посещают лисы, и хотел сделать снимок на промышленном фоне, чтобы продемонстрировать опустошительное действие строительства, лишившее дома лис и другую живность, — поясняет Пейдж. — Однажды, когда я настраивал камеру с дистанционным спуском затвора, слева от меня подошла лиса. Не зная, что делать, я остался неподвижен, и на удивление лиса остановилась прямо в моем кадре. Я сделал снимок, но был сбит с толку, почему же она оказалась столь близко. Оглядываясь назад, могу сказать, что эта встреча, вероятно, говорит о большем, чем сама фотография. Дикая природа привыкла к тому, что мы посягаем на нее. Я думаю, что срубленное дерево и тоска, отразившаяся на морде лисы, прекрасно передают эту трагедию. Я надеюсь, что фотографирующие дикую природу в дальнейшем будут сталкиваться с подобными сценами как можно реже».

Молодым британским фотографом дикой природы по версии Королевского общества защиты птиц стал Билли Эванс-Фреке. На его фото-победителе запечатлен рыжевато-коричневый совёнок, отдыхающий на ветке дерева (серая неясыть (Strix aluco), Восточный Суссекс, Англия). Билли Эванс-Фреке признан также Молодым британским фотографом года и победителем в категории 15–17 лет. Другие победители также представили впечатляющие работы, демонстрирующие разнообразие дикой природы Великобритании — от плотоядных растений до мелких насекомых и подводных существ. «Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, открыли нам окно в мир британской природы, — говорит Уилл Николлс, возглавляющий BWPA. — Это важное напоминание о тех диких местах, которые всё еще остаются в Великобритании и нуждаются в нашей заботе и защите».

Максим Борисов

См. также: