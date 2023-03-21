Новый сезон премии «Просветитель»: до 15 мая открыт прием заявок

15 марта стартовал XVI сезон премий Дмитрия Зимина «Просветитель» и «Просветитель.Перевод». До 15 мая оргкомитет принимает заявки на книги, изданные на русском языке: как оригинальные, так и переводные. Кроме того, в рамках премии «Просветитель» жюри уже второй раз вручит специальную награду «ПолитПросвет» — за книгу, посвященную текущему общественно-политическому процессу и помогающую понять его природу.

На соискание премии могут быть выдвинуты книги вне зависимости от страны автора или издания: оргкомитет ждет заявок из России, Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Израиля, Германии и других стран, в которых выходят книги на русском языке. На премию могут быть заявлены в том числе издания, вышедшие только в электронном формате.

«Спустя год после начала войны я всё еще верю, что работа издателей, ученых и журналистов, пишущих на русском языке, — это дело, которое не только нуждается в поддержке, но и заслуживает ее. Открытый доступ к информации (и речь не только о СМИ, но и о книгах, которые в России тоже стали объектом цензуры) — это основа свободного, демократического общества. Может быть, мы далеки от того, чтобы его построить сегодня, однако Zimin Foundation не перестанет поддерживать тех, кто приближает эту возможность», — прокомментировал старт сезона Борис Зимин*, глава фонда Zimin Foundation.

Чтобы подать заявку на участие, нужно до 15 мая заполнить форму на сайте1. В этом году оргкомитет не будет принимать бумажные экземпляры — только файлы верстки в PDF-формате. Бумажные версии, согласно обновленному положению, нужно будет отправить в адрес премии только тем заявителям, чьи книги попадут в длинный список.

Каким критериям должны соответствовать книги, претендующие на премию в новом сезоне, а также кто может быть их заявителями, можно узнать на сайте «Просветителя»2.

Длинные списки премий будут опубликованы до 30 июня, а финалисты — до 30 сентября. Обновленный состав жюри премий Дмитрия Зимина и подробности о награждении лауреатов будут объявлены дополнительно.

* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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