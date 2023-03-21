ТрВ № 6 (374) за 2023 г.: Кое-что о гамма-всплесках

21.03.2023 / № 374 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 374 от 21 марта 2023 года в PDF

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Анонс номера

Кое-что о гамма-всплесках
Борис Штерн о неожиданном и рекордном гамма-всплеске — стр. 1–2

Астроновости от Алексея Кудря
Будущая сверхновая WR 124, действующий вулкан на Венере и отмена конца света — стр. 3

Грустный лис, лишенный дома
Снимки, получившие награду British Wildlife Photography Awards 2023, — стр. 4–5

Докладная Генконструктору
Воспоминания о начале трудовой деятельности Евгения Ананьева, открывшего мобильные генетические элементы, — стр. 6–7

Стругацкие + Тарковский
Владимир Борисов и Александр Лукашин о нелегком пути «Пикника на обочине» и «Сталкера» — стр. 8–9

Гиперболоид инженера Шухова
Красота замысла, негодный металл и «условный расстрел» гениального изобретателя — стр. 10

Исследовательские палки приматов
Александр Поддьяков об «обезьяньих измерительных инструментах» и прочих «черных ящиках» — стр. 11

120-летие Джона Уиндема
Шагающие растения, человечные роботы и бесчеловечные дети в изложении Александра Речкина стр. 12

Лучший из миров
Рассказ Павла Амнуэля о многомирии Вселенной — стр. 13

Памяти Оэ Кэндзабуро
Эссе Александра Беляева о том, что читать, понимать и переводить Оэ просто необходимо, особенно сейчас, — стр. 15

Про пишмашинки и машинисток
Эссе Александра Мещеряковастр. 16

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