Календарь фантастики

Любимая книга Ивана Ефремова

100 лет назад вышел роман Герберта Джорджа Уэллса «Люди как боги» (“Men Like Gods”).

8 марта 1923 года на 16-й странице газеты Manchester Guardian в рубрике «Издано сегодня» вышла рецензия под названием «Новый роман мистера Уэллса». Несомненно, толчком для написания романа стало путешествие в Россию и встреча с Лениным в 1920 году. Марксистскому и российскому видению коммунизма Уэллс противопоставил свое идеальное общество.

Мир Утопии, в который попадает группа англичан, пожалуй, и сегодня выглядит вполне привлекательным, в отличие от классических представлений Томаса Мора или Томмазо Кампанеллы. Самым удивительным для меня при первом прочтении романа, почитай, 60 лет тому назад, была реакция консервативных буржуа, которые не приняли этот мир и даже собирались с ним воевать. При сегодняшнем перечтении книги это уже не удивляло, а казалось совершенно естественным. Увы, человечество пока не готово жить в таком обществе.

Иван Ефремов называл этот роман Уэллса любимой книгой (наравне с «Романтиками» Паустовского и «Золотой цепью» Александра Грина). «Люди как боги» послужили для Ефремова фундаментом для написания «Туманности Андромеды», своей утопии. В ней советский писатель попытался четче проговорить то, что осталось за пределами книги у английского классика, — историю того, как подойти к построению такого общества из сегодняшнего мира.

Ефремову понравился и еще один роман с тем же названием — Сергея Снегова, который рискнул поспорить с английским классиком: «Люди будущего у Уэллса — прекрасные небожители. Но быть прекрасным — не главная акциденция божества. У меня человек бросает вызов всему мирозданию (особенно в третьей части) — он ратоборствует с природой».

17 марта: Киберпанк-Мнемоник

75 лет назад родился Уильям Форд Гибсон (William Ford Gibson, р. 1948), американо-канадский писатель, один из лидеров движения «киперпанков», автор циклов «Муравейник» («Трилогия киберпространства»), «Трилогия Моста», «Трилогия Синего муравья», романа «Машина различий» (с Брюсом Стерлингом), сборника «Сожжение Хром», сценариев к/ф «Чужой III», «Джонни Мнемоник».

Пожалуй, главным, что сделал в фантастике Уильям Гибсон, был переход от классической схемы «космос — роботы — атомная энергия» к новой триаде «компьютерные сети — биотехнологии — виртуальная реальность». Успех его первого и самого известного романа «Нейромант» стал неожиданным для автора: «Я думал, что, возможно, когда-нибудь мою книгу поймут где-нибудь во Франции. Возможно, там даже возникнет культ, подобный культу Джерри Льюиса. Но никто другой этого читать не будет».

Вскоре Гибсон стал уходить от классического киберпанка. «Машина различий», в которой эпоха компьютеров (работающих на паровой тяге!) началась веком раньше, нежели в реальности, стала началом нового жанра — стимпанка.

Самое удивительное в творчестве Гибсона — это то, как он умудрился создать целый мир, из фантастической реальности прорывающийся в нашу действительность, не будучи настоящим специалистом ни в одной из дисциплин (по образованию он филолог). Ему пришлось практически выдумать все эти гаджеты, биоимплантаты и прочие реквизиты, обозвать всё это терминами, которые пошли гулять по свету. Видимо, ему удалось уловить основные тенденции грядущих перемен в мире и ярко представить сам дух времени.

Владимир Борисов

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