«Юнона» прислала снимки Ио

1 марта 2023 года космический зонд NASA «Юнона» (Juno) пролетел над Ио, приблизившись на расстояние 51,5 тыс. км к одному из четырех Галилеевых спутников Юпитера. Новые изображения представляют собой лучшие и самые детализированные на текущий момент снимки «Юноны» самого вулканически активного спутника планеты в нашей Солнечной системе.

Необычный яркий цвет спутника и его рельеф — результат вулканической деятельности: множество кальдер и жерл вулканов Ио порождают всё разнообразие особенностей ее поверхности. Вулканические шлейфы и потоки лавы окрашивают ландшафт в разные цвета — от красного и желтого до оранжевого и даже черного. Цвета зависят от химического состава элементов в лавовых потоках.

Ожидается, что 3 февраля 2024 года аппарат приблизится к Ио на расстояние 1500 км. И нам остается только ждать новых детализированных снимков этого необычного объекта Солнечной системы.

Пока что лучшие снимки Ио были переданы «Галилео» (его максимальное сближение — 102 км — произошло 17 января 2002 года).

Алексей Кудря

Фото NASA

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