Уважаемая редакция!

«…жить нельзя на свете, нет! В них солнце мая, в них любви рассвет». Вероятно, в настоящее время некоторые считают такого рода песни проявлением мужского шовинизма, но ведь и правда — нельзя жить! Нет, конечно, если говорить об отдельной человеческой особи, то можно обходиться и без женщин, в том числе и путями, которые мы точно пропагандировать не будем. Однако человечество в целом без женщин никак не выживет.

Пусть L’Oréal больше не радует женщин российской науки наградами, но сами-то женщины остаются, и они по-прежнему прекрасны. Поэтому, дорогие женщины, я поднимаю за вас свой стакан и желаю, чтобы вы оставались такими же прекрасными, были истинными патриотками нашей Родины и своим присутствием поддерживали в сердцах нас, мужчин, горение творческого пламени!

Я вообще испытываю огромную радость от того, что даже в сложные и тяжелые, такие непредсказуемые времена с нами остается этот светлый весенний праздник, когда мы можем поздравить вас, дорогие женщины, подарить вам подарки и увидеть радость в ваших глазах. Так что мы, несомненно, еще не раз поднимем бокалы с шампанским в этот прекрасный день, выпьем за вас и снова нальем.

Но жизнь тем временем идет своим чередом. Всё ближе долгожданный день взятия Артёмовска, и ожидая его, мы поем «Где он, этот день, и на каком календаре…». Скоро начнут таять снега. А Михаил Валентинович, только что получив для своей короны семь бриллиантов, уже присматривает новые. И один уже присмотрел, в неплохом вполне месте, в городе Геленджик. Прорубает, как сказать, еще одно окно в Турцию.

Недавно руководство Курчатовского института обратилось в Минобрнауки, указывая, что имущественный комплекс Южного отделения Института океанологии РАН необходим Курчатовскому институту «для формирования на территории Черноморского побережья в районе города Геленджика экспериментальной прибрежной базы для проведения исследований и разработок в интересах обороны и безопасности Российской Федерации».

Как нередко случается, академическая наука начала сопротивляться и утверждать, что она и сама с усами, и сама занимается исследованиями в интересах обороны и безопасности, а кроме того, у Курчатовского института уже есть база в Сочи. Океанологи считают, что интерес Ковальчука связан с тем, что это лакомый кусок земли, ведь имущественный комплекс Южного отделения Института океанологии РАН расположен на берегу живописной Голубой бухты в окружении соснового леса, на территории есть несколько научных корпусов с лабораториями.

Признаться, я понимаю тягу Михаила Валентиновича к морям и океанам — даже если вынести за скобки интересы обороны и безопасности. Кто из мальчишек в детстве в наше время не зачитывался разными там «Островами сокровищ» и «Одиссеями капитана Блада», не грезил о приключениях, пиратах и сокровищах? Скажу больше, в молодости я и сам подумывал о том, чтобы податься в океанологи. Экспедиции, экзотические страны, в которых вряд ли когда-нибудь мог оказаться обычный советский человек, стройные мулатки в далеких портах…

Однако романтика уступила рассудку и доводам разума. Без женщин жить нельзя… да, а что делать, если твоя жена не входит в состав экспедиции? Страстные мулатки в далеких портах — это, конечно, прекрасно, но кто знает, сколько экзотических инфекций ты притащишь домой после этого? Не говоря уж о том, что такое поведение совершенно не поощрялось. И даже если не пробовать, так сказать, блюд экзотической кухни, а придерживаться традиционных гастрономических вкусов, то, конечно, особую экзотику вряд ли словишь, но скандалы и жалобы в партком почти гарантированы.

Но вернемся к нашим баранам. Михаил Валентинович, думаю, в душе еще сохраняет мальчишеский задор. Нет, я не в плане знойных мулаток: в возрасте Михаила Валентиновича и с его телосложением они представляют разве что чисто эстетический и академический интерес. То есть это совсем не про то, что «замечательный мужик меня вывез в Геленджик». А про желание ощущать запах моря, океана, зов нехоженых путей и далеких, еще не открытых земель. И, подозреваю, в первую очередь именно это, а не интересы обороны и безопасности Российской Федерации, подталкивают руководителя Курчатовского института к овладению новым трофеем.

Но, конечно, и исследования и разработки под руководством столь мощного и универсального гения, как Михаил Валентинович, будут вестись более активно — не сомневаюсь, что вскоре после передачи ему собственности океанологов наши наноботы забороздят просторы океана, оказывая противодействие агрессивным планам натовской военщины.

Да, мы живем в тяжелые времена, мы вынуждены противостоять всей мощи коллективного Запада. Но я знаю и твердо верю, что наш народ, как сказал поэт, «вынесет всё — и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе».

Ваш Иван Экономов

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