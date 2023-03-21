Астроновости: будущая сверхновая, действующий вулкан на Венере, конец света отменяется

«Джеймс Уэбб» передал изображения звезды, которая вскоре станет сверхновой

NASA опубликовало новое снимки космического телескопа JWST, где запечатлена звезда WR 124 (Hen 2-427), расположенная на расстоянии 6400 ± 600 пк (21 тыс. световых лет)1 от Земли в созвездии Стрела (Sagitta). WR 124 считается звездой типа Вольфа — Райе спектрального типа WN8h, редким светилом, которое входит в число самых ярких, самых массивных и самых заметных звезд. Звезда своим ветром образовала вокруг себя туманность, обозначаемую M1-67. Масса WR 124 составляет примерно 33 массы Солнца, а температура ее поверхности — около 44 700 К. Предполагается, что свое существование WR 124 может окончить как сверхновая с коллапсом ядра по типу Ib или Iс2.

M1-67 и WR 124 («Хаббл»). Hubble Legacy Archive, NASA, ESA WR 124 (JWST). NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

WR 124 была одной из первых звезд, наблюдаемых JWST с июня 2022 года, но изображение обнародовано только сейчас. До «Уэбба» у астрономов, исследующих космическую пыль, возможности получить подробные изображения и информацию о богатой пылью среде были сопряжены со значительными сложностями. Пыль играет важную роль во Вселенной, поскольку она, покидая свои источники, попадает в газопылевые облака вновь образующихся протозвезд, формирует планеты в протопланетных дисках, служит источником важных молекул и соединений, в том числе необходимых для возникновения жизни. Так что пыль носит вполне фундаментальное значение для нашей Вселенной, и звезды Вольфа — Райе, такие, как WR 124, помогают ученым объяснить, почему в космосе содержится больше пыли, чем прогнозируют современные теории ее образования. А благодаря таким инструментам, как телескоп «Джеймс Уэбб», тайна космической пыли может быть разгадана уже в ближайшее время.

Исследователи из Университета Аляски нашли действующий вулкан на Венере

Исследователи из Университета Аляски обнаружили следы предположительно вулканической деятельности на архивных снимках поверхности Венеры, сделанных еще в 1991 году.

Открытие показывает, что, несмотря на, казалось бы, наблюдаемое отсутствие тектоники плит, на планете вполне возможно существование действующих вулканов.

Исследователи изучили данные, собранные космическим зондом NASA «Магеллан», и сравнили изображение, сделанное в середине февраля 1991 года, со снимком, полученным в середине октября того же года. Анализ показал изменение жерла на северной стороне куполообразного щитового вулкана, который является частью горы Маат — самого высокого вулкана на Венере.

У ученых нет кадров самого извержения. Вывод о вулканической активности на Венере делается на основе анализа двух фотографий одного и того же вулкана. Жерло вулкана на снимках выросло в полтора раза из круга площадью около 2,5 км² до образования неправильной формы размером почти 4 км². Такие масштабные изменения на Земле связаны с вулканической активностью. Это может быть извержение в жерле или движение магмы под ним, которое вызывает обрушение стенок и расширение кратера.

Также предполагается, что на втором кадре темное пятно, появившееся на фотографии, может представлять собой вновь образовавшееся лавовое озеро3.

Более свежие данные о вулканической активности на Венере могут быть получены в 2030-х годах, когда планету планируется исследовать с помощью нескольких космических аппаратов4.

Don‘t panic! Конец света отменяется

На прошедшей неделе социальные сети и новостные интернет-ресурсы заполонили сообщения типа «NASA прогнозирует конец света в 2046 году!», «Астероид-убийца уничтожит всё живое!», «Конец света состоится в 16:44 14 февраля 2046 года».

Ну и дальше читателей всячески пугали ужасами, которые принесет нам астероид 2023 DW.

Да, действительно, на момент обнаружения астероида 2023 DW (он был впервые замечен небольшой чилийской обсерваторией 26 февраля), когда не было уточнения по его движению по орбите, такие опасения возникали — о вероятности катастрофы, и правда, можно было говорить, однако по мере уточнения орбиты она постепенно стала исчезающе малой5.

Сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов, астроном Леонид Еленин так прокомментировал возникшую ситуацию: «По моим расчетам, с учетом моих же последних измерений, могу сказать, что вероятность столкновения еще уменьшилась в разы. Из 10 тыс. «виртуальных импакторов» ни один не столкнулся с Землей (шанс столкновения — менее 0,01%). Все они не подходят к нашей планете ближе, чем на 0,0003 а. е., или 45 тыс. км. Среднее значение дистанции пролета — 0,007243 ± 0,004261 а. е., или, как мы видим из гистограммы, от 1 до 1,2 млн км. 2023 DW еще будет наблюдаться непродолжительное время крупными телескопами, и я думаю, что мы снимем вопрос о возможном столкновении в 2046 году». Чуть позже на своей странице6 он опубликовал следующее сообщение: «О чем я и говорил. По новым данным системы JPL Sentry вероятность столкновения астероида 2023 DW с Землей в 2046 году упала до 3E-4. Я оценивал ее менее, чем 1E-4 (0,0001). Индекс Туринской шкалы — 0 (был 1). Расходимся»7.

А недавно обнаруженный астероид 2023 DZ2 (диаметр ~70 м), который сблизится с Землей 25 марта в 19:52 UTC, пролетит на расстоянии около 0,452 LD (лунное расстояние), или примерно 180 тыс. км.8

Алексей Кудря

1 arxiv.org/abs/1804.10121

2 iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/724/1/L90

3 science.org/doi/10.1126/science.abm7735

4 jpl.nasa.gov/news/nasa-selects-2-missions-to-study-lost-habitable-world-of-venus

5 minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2023+DW

6 vk.com/leonid.elenin?w=wall316052173_3007

7 cneos.jpl.nasa.gov/sentry/details.html#?des=2023%20DW

8 ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=2023%20DZ2

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