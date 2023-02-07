Подготовка научно-технических кадров в РФ = бессмысленная трата бюджетных денег?

Я научный работник в столичном академическом институте, но по роду своей деятельности мне приходилось работать в американских, европейских и азиатских университетах и научных центрах. У меня накопились мысли по поводу подготовки кадров в нашей стране, и этими мыслями я и хочу поделиться.

Во все годы чиновничество, оказавшееся во главе науки и образования (ФАНО, Минобр и пр.), преимущественно направляло скудные бюджетные средства на школьников и студентов — кванториумы, сириусы, фестивали, программы 5/100, бесконечные информационные системы, доплаты преподавателям за публикации и т. п. Казалось бы: ну и замечательно?

Но что происходит в реальной жизни? Отбирают лучших школьников, они поступают в обновленные университеты и с блеском их заканчивают. И вот, наконец, они приходят на работу в РАН или ведомственный НИИ. И здесь выясняется, что зарплата молодого сотрудника с университетским образованием — 17 тыс. руб., примерно как минимально возможная зарплата. Вроде возможно получение надбавок за публикационную активность и, если повезет, возможно участие в грантах… Но это всё еще когда будет, а пока надо жить на прожиточный минимум.

И вот с таким трудом подготовленный специалист озирается кругом и уезжает в аспирантуру или постдоком за кордон, в конечном счете начинает трудиться на другую страну. И этот конвейер, вымывающий из страны не только молодые кадры, но и немалые средства, потраченные на их подготовку, непрерывно работает уже несколько десятилетий. На всех международных конференциях число русскоязычных ученых из западных стран намного превышает число участников из РФ. Таким образом, вся деятельность наших «образовательных» чиновников, по сути, сводится к тому, что страна за свой счет бесплатно поставляет подготовленные кадры для западной науки и промышленности или для преуспевающего банковского бизнеса. Более того, чиновниками придумываются программы, чтобы даже ускорить процесс оттока перспективных кадров — например, запускают программу «Глобальное образование», чтобы оплачивать за счет бюджета тысячам россиян учебу в западных вузах каждый год в расчете на то, что они потом вернутся и поднимут нашу «лапотную» экономику до небывалых высот.

Но и что же делать с идущей на наших глазах деинтеллектуализацией страны? Власти на это лишь разводят руками: «люди идут работать туда, где им лучше, что же делать…» И вот вместо создания привлекательных рабочих мест для выпускников с достойной зарплатой громадные деньги тратятся на околообразовательную суету, а по сути — на подготовку кадров для Запада или для небедствующего бизнеса.

Можно ли что-то начать делать уже сейчас, чтобы не продолжать эту разорительную политику? Зарплаты исследователей на равных позициях в РФ и остальном мире различаются на порядок, и наивно надеяться, что в обозримом будущем власти намерены это исправить. Но хоть какие-то шаги, не требующие пересмотра бюджета, делать надо. Самый простое и эффективное — сделать образование платным и без всяких стипендий! На это сразу раздадутся вопли «а как же талантливый мальчик из бедной деревни попадет в МГУ?». Да так же, как бедный американский мальчик попадает в университеты США! Для этого государство ему предоставляет специальный студенческий кредит на 15–20 лет под минимальный процент. Когда пресловутый мальчик заканчивает университет и получает нормальную работу, он без особого напряжения выплачивает этот растянутый на много лет кредит. В нашем случае это было бы особенно важно. Сразу изменится отношение студентов к занятиям, и государство перестанет впустую распылять средства. Даже если выпускник и подастся в другие края, университет его хотя бы не бесплатно обучал. А само университетское образование станет высокодоходной отраслью экономики. И не надо говорить, что на программу студенческих кредитов не найдется средств — почему-то подкармливать застройщиков дешевой ипотекой средства находятся!

Итак:

1. Вместо помпезных мероприятий и надуманных программ вкладывайте эти средства в создание рабочих мест для выпускников с достойной зарплатой! Отмените идиотское правило, что за одну и ту же работу в столице надо платить больше, чем в небольшом городе, из-за которого интеллектуальные ресурсы вымываются из провинции.

2. Образование делаем платным, но одновременно с введением системы государственных студенческих займов. Причем на некритические для страны специальности, манящие будущими доходами (экономика, юриспруденция, политология, международные отношения, IT, искусство и т. п.), образование нужно сделать 100-процентно платным уже сейчас.

Эта проблема слишком важна для страны, чтобы отдавать ее на рассмотрение Раковой и Ко, и к обсуждению возможных подходов к прекращению безумного конвейера должно подключиться всё профессиональное сообщество.

Докт. физ.-мат. наук, проф. Вячеслав Пилипенко

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