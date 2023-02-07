Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН по представлению ряда пострадавших стран, в том числе России. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день советские войска в 1945 году вошли на территорию немецкого лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, организованного рядом с древним польским городом Освенцим, и увидели ужасную картину того, до чего способны дойти люди в своей ненависти к себе подобным. Впрочем, процесс расчеловечивания части населения Германской империи протекал весьма неторопливо. 90 лет назад, 28 февраля 1933 года, вышел указ рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга «о защите народа и государства», отменяющий гражданские права, данные некогда Веймарской конституцией, — Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat). В краткосрочной перспективе указ приобрел важнейшее значение для «правового» прихода к власти национал-социалистов и основанию Третьего рейха. Всё последующее десятилетие нацисты посвятили решению «еврейского вопроса» теми или иными средствами, но самые ужасные изменения произошли после начала войны с СССР и занятия территорий, населенных большим количеством еврейского населения1. И именно советские военнопленные стали первыми, на ком испытывали действие газовых камер. Впрочем, и с начала войны рассматривались еще самые разные «варианты». И лишь 81 год назад, 20 января 1942 года, на «конференции», проходившей в берлинском пригороде Ванзее2, было принято самое ужасающее «окончательное решение», приговорившее целый народ. Формально в совещании, решавшем судьбу миллионов евреев, участвовали даже не самые высшие руководители, чиновники более низкого ранга. Но в результате этой встречи возникла отлаженная государственная система убийства людей в промышленных масштабах, легшая в основу тотального геноцида еврейского населения,— то, что позже назовут Холокостом.

На секретной Ванзейской конференции присутствовал относительно небольшой круг лиц (всего 15 человек), и продолжалась она лишь полтора-два часа. Озвученные на ней решения носили скорее технический характер, поскольку принципиально всё уже было определено заранее, это было лишь собрание исполнителей, распределявших круг обязанностей по своим ведомствам. Протокол, содержащий 15 страниц, к 1945 году постарались уничтожить почти все участники — остался лишь один экземпляр, который его владелец не смог сжечь потому, что сам попал в концлагерь.

Формально за организацию «конференции» отвечал начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих — именно он был назначен 31 июля 1941 года Германом Герингом ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса». От Гейдриха требовалось составить «общий проект» по организации и реализации этого начинания с оценкой соответствующих трат. И 29 ноября 1941 года Гейдрих разослал «коллегам» персональные приглашения, избрав местом встречи уютный особняк в живописном пригороде Берлина, построенный эксцентричным предпринимателем Эрнстом Марлье, сбежавшим в Швейцарию. (Марлье выпускал и рекламировал псевдолекарственные гомеопатические снадобья, но разорился и в 1921 году был вынужден продать свою виллу промышленнику Фридриху Мину, а тот в свою очередь, попав в тюрьму, по настоятельной «просьбе» уступил ее в 1940 году нацистскому фонду Nordhav, который контролировался СС и лично Гейдрихом.

Сначала конференцию назначили на 9 декабря 1941 года, затем несколько раз откладывали — то в связи с контрнаступлением Красной армии под Москвой, то из-за нападения Японии на Пёрл-Харбор и вступления в войну США.

Однако 20 января 1942 года Ванзейская конференция 2 всё же состоялась, и на ней присутствовали представители важнейших министерств нацистской Германии — министерства юстиции, иностранных дел, агентства национальности и переселений, а также учреждений, ответственных за распределение еврейской собственности, и руководство государственных учреждений, непосредственным образом вовлеченных в «решение еврейского вопроса», — гестапо и службы безопасности СС.

Две трети времени, отведенного на «конференцию», заняло выступление самого Гейдриха. Дискуссия была непродолжительной, и в это время присутствовавшие предпочли говорить обиняками, не называя вещи своими именами. Однако после официальной части, в более приватной обстановке, они обменивались мнениями уже никого не стесняясь, без эвфемизмов и иносказаний — об убийствах, ликвидации и уничтожении евреев. Об этом в 1961 году рассказывал Адольф Эйхман, когда его судили в Иерусалиме 3.

Адольф Эйхман, глава «еврейского» отдела гестапо и оберштурмбанфюрер СС, играл вторую по значимости роль в подготовке и проведении этой конференции. Вместе с секретарем он вел протокол заседания и по его итогам 31 января 1942 года рассылал приказы командному составу полиции, секретным службам и руководителям СД. В них содержались подробные инструкции по подготовке депортации евреев Германии, Австрии, Чехии и др. Именно с этого момента начался систематический и тщательно спланированный геноцид, хотя массовые убийства евреев известны еще со второй половины 1941 года. Среди участников «конференции» был и гестаповец Генрих Мюллер, и ряд чиновников, которых позже международные суды признали «незначительно виновными» — они были отпущены, отсидев небольшие сроки, и умерли уже в 1980-х на пенсии. Однако главные организаторы Ванзейской конференции — Гейдрих и Эйхман — всё же не ушли от возмездия. Про Эйхмана уже было сказано выше, а Гейдрих поплатился много раньше — его ликвидация состоялась 27 мая 1942 года в результате диверсионной операции «Антропоид», проведенной совместно британской спецслужбой и Национальным комитетом освобождения Чехословакии (к сожалению, позже участники этой операции, а также помогавшие им участники Сопротивления погибли, а для чешского населения казнь этого палача обернулась жестокими репрессиями) 4. Герман Геринг покончил с собой в тюремной камере в ожидании казни 15 октября 1946 года 5.

В протоколе Ванзейской конференции не содержится упоминаний о физическом уничтожении всех евреев, о газовых камерах и крематориях, там говорится лишь о «каторжных работах, на которых, надо надеяться, большинство умрет». Остальные же евреи при этом должны будут подвергаться «соответствующей обработке». Газовые камеры на этом специфическом языке именовались «особым обращением». Нацисты стремились не афишировать саму «конференцию» и свои методы, население Германии вообще не информировалось, что евреев уничтожают физически, — считалось, что «эвакуированные» трудятся на благо страны, искупают «вину» своего народа (но догадаться о том, что происходит на самом деле, для граждан не составляло большого труда).

В приложенной справке приведен «фронт работ» — общее число евреев в Европе (больше всего в Украине — 3 миллиона, меньше всего в Албании — 200 человек, но и те не были забыты скрупулезными чиновниками). Согласно самым авторитетным оценкам, в результате реализации всех этих планов в Европе погибло до половины всех евреев, причем половина уже из этих погибших приходится на СССР.

Собравшиеся охотно шутили и не испытывали видимых угрызений совести. Особо отмечается, что участники встречи — высокообразованные и хорошо информированные люди, прекрасно знакомые с обсуждаемой «проблемой», причем более половины из присутствовавших на встрече обладали докторскими степенями, присужденными им немецкими университетами. Они не могли не понимать, что «эвакуация на восток» — это эвфемизм для депортации в концлагеря, а «окончательное решение» означало именно что физическое уничтожение всех евреев. Им необходимо было лишь выбрать для этого самые быстрые и «экономически оправданные» методы.

По мнению многих исследователей, которое согласуется, в частности, с показаниями высокопоставленного деятеля СС Дитера Вислицени, подход к решению «еврейской проблемы» в Третьем рейхе пережил несколько этапов.

Первоначально — до 1940 года — ее пытались «решить» с помощью переселений и изгнания евреев за пределы Германской империи. Затем настал черед гетто, организуемых преимущественно в восточноевропейских регионах, в частности, в Польше. В Варшаве 16 октября 1940 года генерал-губернатор Ганс Франк принял решение об организации крупнейшего гетто — как по площади, так и по количеству обитателей. Там содержалось более трети миллиона евреев, или примерно треть всего городского населения (на клочке земли, составлявшем всего 2–4% площади города). Выход из гетто без разрешения первоначально наказывался «всего лишь» тюрьмой, затем это уже грозило смертью, а с 16 ноября 1941 года гетто было отгорожено от прочего города стеной. Таким образом, проводилась сегрегация еврейского населения, которое при этом сразу разорялось, лишалось имущества и выключалось из всех сфер общественной и экономической жизни — доводилось до состояния, когда выживание мог обеспечить лишь тяжелый физический (откровенно рабский) труд.

В третий период — при так называемом окончательном решении еврейского вопроса — как раз и было принято решение о планомерном, пусть и не афишируемом уничтожении всего еврейского народа, к которому гитлеровцев в немалой степени подтолкнуло начало войны с СССР. На стремительно оккупированных территориях Белоруссии и Украины они столкнулись с большим количеством еврейского населения, которое трудно было «содержать», и его сразу же начали истреблять.

23 октября 1941 года была полностью запрещена еврейская эмиграция с оккупированных территорий, с декабря начали действовать первые лагеря уничтожения, были проведены опыты по массовому отравлению газом «Циклон Б», он испытывался прежде всего на советских военнопленных.

Исследователи Холокоста спорят о том, была ли идея о необходимости уничтожения всех евреев присуща нацизму с самого начала. Так или иначе, Гитлер не скрывал своих намерений еще тогда, когда лишь шел к власти, — всё это присутствует в его книге «Mein Kampf». Просто то, что поначалу казалось полемическим преувеличением, шутовством и стремлением быстро завоевать популярность среди невзыскательной публики, во время войны смогло приобрести реальные и поистине чудовищные формы.

К концу войны, когда грядущее поражение Германии было уже не за горами, у части нацистского руководства рождались мысли об использовании оставшихся евреев для торга в ходе переговоров о мире и о необходимости скрыть истинные масштабы их истребления. Однако наиболее одиозная часть верхушки во главе с Гитлером маниакально продолжала требовать тотального истребления всех, кто еще оставался в живых. Но при этом при отступлениях нацисты всё же всегда стремились уничтожать доказательства существования лагерей смерти, занимались вывозом захороненных останков казненных. А после войны часто отрицали свое личное участие в истреблении безоружных людей и всячески преуменьшали размах этого явления.

Максим Борисов

1 gazeta.ru/science/2021/09/28_a_14030995.shtml

2 gazeta.ru/science/2022/01/20/14437567.shtml

3 gazeta.ru/science/2021/12/15_a_14317237.shtml

4 gazeta.ru/science/2021/12/28/14364379.shtml

5 gazeta.ru/science/2021/10/14_a_14094247.shtml

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