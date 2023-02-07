Уважаемая редакция!

Приближается День российской науки, в связи с чем я хочу искренне поздравить всех вас, мои дорогие коллеги, и пожелать вам неуклонно пополнять список своих достижений на благо Родины! Это особенно важно в нынешнее сложное время, когда враги делают всё, чтобы подорвать научно-технический потенциал нашей страны.

Честь и хвала тем, кто не сворачивает с пути побед и свершений, особенно тем, кто всех нас на эти победы и свершения вдохновляет. Визионерам, которые меняют парадигму, организаторам науки, которые прогрессивно реорганизуют всё новые и новые направления деятельности, втягивая в свою орбиту влияния всё новые и новые организации. В первую очередь тому человеку, который всё это сочетает в одном лице — Михаилу Валентиновичу Ковальчуку.

При всей своей многогранности и разносторонности Михаил Валентинович никогда не забывает о любви всей своей жизни — источниках синхротронного излучения. В частности, год с небольшим назад правительство приняло решение выделить в течение 10 лет более 140 млрд руб. для нового перспективного источника синхротронного излучения под названием СИЛА. Проект СИЛА (синхротрон-лазер) разрабатывается на базе входящего в состав Курчатовского института Института физики высоких энергий в Протвино. Говорят, по своим техническим характеристикам он будет превосходить действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. И сколь бы ни шутили зубоскалы, что СИЛА есть, ума не надо, инициаторы проекта полагают, что на этой установке можно будет совершить прорыв в био- и нанотехнологиях, научном материаловедении. Здесь, у нас, в России, не так далеко от Кремля!

Вроде бы ситуация однозначно радостная, но ведь не бывает у нас так, чтобы кто-то не ставил палок в колеса благим начинаниям. Уже несколько месяцев в наукоградах Протвино и Пущино идет брожение, вызванное проектом объединения с Серпуховым («Большой Серпухов»). Организуются инициативные группы, пишутся письма, говорится, что объединение пагубно скажется на жителях и научных организациях наукоградов, что в составе Большого Серпухова они станут неинтересной для городского начальства периферией, тогда как сейчас научная составляющая гораздо более важна для местных властей. Противники проекта кричат, что референдумы проводить не стали, а общественные слушания по объединению проводили в худших традициях, заранее привезя в залы провластную массовку и не допуская туда местных жителей. Утверждается, что в планах вместо создания комфортных условий для научной интеллигенция — тупая застройка жильем привлекательных районов Пущино.

Однако есть мнение, что инициатива связана с проектом строительства синхротрона и решения на самом верху уже приняты. Если это так, то я за проект обеими руками: связанные с Ковальчуком начинания просто обречены на успех! И замечу, что, вопреки опасениям жителей об утрате статуса наукоградов, формируется, так сказать, наукоградье — большой «Наукоград Серпухов». Руководить этим проектом будет президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, который якобы имеет судимости за побои и вымогательство. Может, это выглядит и «не очень» с репутационной точки зрения, зато для дела это хорошо: нет сомнений, что такой руководитель легко сможет дать в репу всем тем, кто будет пытаться помешать воплощению в жизнь проекта СИЛА и иных важных разработок!

Но не только радостные и позитивные эмоции испытываю я накануне Дня российской науки, есть и сообщения, которые меня огорчают и расстраивают. Пишут, что студент РГГУ Александр Жданов воспользовался чат-ботом ChatGPT для написания диплома. Нейросеть сгенерировала 60 страниц диплома на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией», включая введение, анализ, заключение и ссылки на используемую литературу. Господин Жданов заявил, что вместе с написанием и редактированием на работу ушло 23 часа. Защита состоялась в конце января и он получил оценку «удовлетворительно».

Вот оно, разлагающее влияние западных ценностей! Вот что происходит, когда вместо свойственного россиянам культа семьи, нравственности, труда и ответственности перед страной нам тихой сапой навязывают гнилой зарубежный продукт, совсем иную систему ценностей — эгоизм, потребительство и гедонизм. Думай только о себе, пей, кури травку, предавайся разнообразным сексуальным извращениям, а дойдет дело до работы — «коси и забивай». Представьте себе, что будет, когда отравленные такой идеологией люди подрастут и чат-боты будут писать за них диссертации и планы управления компаниями? А потом такие субъекты могут проникнуть во власть, и чат-боты будут писать уже законы и указы, принимать решения о проведении специальных военных операций. Не хотел бы я дожить до такого страшного времени! И если вы, мои молодые коллеги, тоже не хотите этого — делайте всё для торжества наших традиционных ценностей в душах людей!

Ваш Иван Экономов

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