Наука без границ

Открыт прием заявок на стипендии Королевского института Великобритании для математиков и теорфизиков из России, Украины и Белоруссии.

В 1703 году Исаак Ньютон отправил свою книгу «Математические начала натурфилософии» в подарок Петру I. В 1825 году уже Александр I послал спроектированный им самим серебряный кубок как дань уважения британскому химику Хамфри Дэви. В 1842 году русский ученый-металлург Павел Аносов отправил в подарок Майклу Фарадею кинжал из дамасской стали.

В последующие годы научные контакты между Россией и Великобританией переросли из взаимопочитания в тесное сотрудничество. Сегодня Лондонский институт математических наук, где работает автор этих строк, открывает новую главу этой традиции — в виде десяти новых стипендий (fellowships) для российских физиков и математиков.

Дружеские отношения между учеными наших стран восходят к ранней заре международного научного сотрудничества. Еще в 1660-х годах англичанин Самюэль Коллинз служил личным врачом царя Алексея Михайловича. С тех пор, как в 1724 году была создана Российская академия наук, многие ее члены становились иностранными членами Лондонского королевского общества, британского аналога Академии наук. В Королевское общество входило множество величайших деятелей российской науки, таких как Крузенштерн, Чебышёв, Менделеев, Мечников, Павлов, Капица, Колмогоров, Ландау, Арнольд.

Лондонское королевское общество было создано, чтобы поддерживать британскую науку, но оно не проводило научных исследований непосредственно в своих стенах. В отличие от него, Королевский институт Великобритании, основанный в 1799 году, уже более двух столетий не только поддерживает науку, но и занимается ею прямо в центре Лондона. В нем работали и жили профессора Королевского института, такие как Дэви и Фарадей. Здесь были открыто десять новых химических элементов, были сформулированы принципы электромагнетизма, началась революция в низкотемпературной физике. Как и Королевское общества, Королевский институт поддерживал многочисленные контакты с российской наукой.

Химик Дмитрий Менделеев, оставивший нам таблицу Менделеева, регулярно посещал Королевский институт, проводя там исследования вместе с ученым секретарем этого заведения Фредериком Брамвеллом. Физиолог Иван Павлов тесно сотрудничал с двумя коллегами из Королевского института. Когда он умер, один из них, Джозеф Баркрофт, опубликовал некролог в журнале Nature, отмечая, что Павлов вызывал чувство «глубокого почитания всеми, кто был с ним знаком». В 1920-х годах химик-кристаллограф Борис Орелкин работал в Королевском институте вместе со здешним профессором Уильямом Брэггом.

Нашим новым российским стипендиатам предоставляется уникальная возможность работать в стенах, буквально пропитанных духом их великих соотечественников. Учредитель стипендий, Лондонский институт математических наук, располагается непосредственно в историческом здании Королевского института — именно там, где работали вышеупомянутые и другие российские ученые на протяжении веков. В этих стенах устраивались званые ученые обеды, и кубок Дэви с кинжалом Фарадея, возможно, украшали столы.

В 1990-х годах, по окончании холодной войны, Королевское общество в целях привлечения российских ученых в Великобританию запустило программу стипендий имени Капицы. Одним из первых лауреатов стал химик Кирилл Замараев, который опять же вел свои исследования непосредственно в Королевском институте. Эта программа была названа в честь российского физика Петра Капицы, нобелевского лауреата, который также в свое время являлся иностранным членом Королевского общества. Этот статус пользовался недюжинным уважением в Советском Союзе. Историки утверждают, что свой отказ Берии арестовать Петра Капицу Сталин объяснял именно принадлежностью последнего к Королевскому обществу.

Пять наших стипендий носят имя физика Льва Ландау. Пять других учреждены в честь математика Владимира Арнольда. Мы выбрали эти два имени в знак глубокого уважения к их замечательным достижениями и убеждения, что дух творчества в науке не знает границ.

Никто не воплотил этот дух лучше, чем Дмитрий Менделеев, который был в Англии 14 раз. Выступая однажды в Королевском институте, Менделеев превозносил «славное имя» Фарадея. Мечтой его было собрать российских и британских ученых воедино как условие «мирового развития».

Наши стипендии — еще один шаг к претворению в жизнь этой прекрасной мечты.

Томас В. Ходжкинсон,научный обозреватель

Лондонского института математических наук

Престижные стипендии Арнольда и Ландау

ждут своих лауреатов (lims.ac.uk/arnold-fellowships)

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