Царский подарок

Уважаемая редакция!

В последнем своем письме в редакцию любимой газеты, написанном перед Днем российской науки, я с восхищением говорил о том выдающемся визионере, который меняет научную парадигму, о великом организаторе науки, который прогрессивно реорганизуют всё новые и новые направления деятельности, втягивая в орбиту своего влияния всё новые и новые организации. И оказалось, я как в воду глядел! Потому что об этом человеке перед Днем российской науки вспоминал не только я, но и гораздо более высокопоставленные особы.

Накануне Дня науки российское правительство сделало Михаилу Валентиновичу Ковальчуку подарок, передав в распоряжение Курчатовского института еще 7 научных организаций, а это не только оборудование и здания (некоторые в очень даже неплохих местах), но также две, а то и две с половиной тысячи душ сотрудников. Воистину царский дар!

Я очень рад, что руководство страны высоко ценит научно-организаторские таланты Михаила Валентиновича, его вклад в укрепление технологического суверенитета России. Без сомнения, еще более усилившийся прорывной центр кристаллизации талантов российской науки — Курчатовский институт — сможет еще более семимильными шагами идти к новым достижениям и свершениям на благо Родины, к новым научным вершинам.

И все эти ахи-вздохи неудачников и пессимистов, что, мол, сотрудников и даже руководство передаваемых институтов не поставили в известность — да что там говорить, даже профильные отделения РАН были не в курсе, — они свидетельствуют лишь об инфантилизме плакальщиков.

Мы живем в крайне тяжелое, судьбоносное время. Россия столкнулась, прямо скажем, с экзистенциальным вызовом со стороны агрессивного блока НАТО, сделавшего своим тараном Украину и вдобавок старающегося задушить нашу страну удавкой экономически санкций. В таких условиях нет места либерастическо-гуманистическим фантазиям про академические свободы ученых — «вольных творцов», увлекаемых жаждой научного познания, этаких «человеков Возрождения», Леонардо да Винчи нашего времени.

Мы солдаты Родины, мы нужны там, куда нас пошлют. Если пошлют прямо туда, значит, прямо там мы и нужны. На прошедшем в День российской науки заседании Совета по науке и образованию множеством докладчиков (начиная с докладчика самого главного) всё это было высказано совершенно однозначно: нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов.

Все мы должны работать на нужды Отечества, класть свои силы и таланты на алтарь Победы. А не «леонардами» себя воображать, тем более без всякого повода. Великий Леонардо не был свободным художником, он более чем успешно работал по заказу частных лиц и правителей (в нынешних реалиях мы назвали бы это работой по госзаданию). Нужно было — рисовал картины, нужно — фортификационными сооружениями занимался, а нужно — пиры и праздники организовывал. И все были довольны: и заказчики получали требуемое, и исполнитель — звонкую монету и заслуженную славу Мастера и гения. Потому, собственно, мы его и помним: мало кто может исполнить любой заказ на высшем уровне, и только единицы могут делать это во многих областях.

Да, конечно, некоторых наших, так сказать, коллег просто колбасит от того, что вместо писания статеек в западные журналы от них собираются требовать создания конкретных значимых разработок для народного хозяйства и обороны в целях укрепления технологического суверенитета. Они буквально брызжут слюной, комментируя итоги заседания СНО. Мол, два старых К… спелись и собираются вместе пилить бабло, которое будут выделять на развитие электроники, и не только. И осуществлять экспертизу деятельности Курчатовского института РАН будет по принципу «за что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку».

Мол, этот чипозаводчик Красников мало что смыслит в реалиях жизни академических институтов, его странные фантазии о перенаправлении средств госзадания с неприоритетных задач на создание генерирующих турбин мощностью более 350 мегаватт — просто чушь! Неся эту пургу, знает ли он, что никакую разработку турбин даже в части фундаментальных и поисковых исследований за счет средств госзадания институтов вести нереально? В той же Москве госзадание и вовсе почти на 90% — это зарплата работников. И продумал ли наш главный ученый другие вопросы: будут ли люди, занимавшиеся какими-то иными тематиками, столь же успешно работать над созданием турбины, останутся ли они в российской науке вообще?

Я ничего таким обычно не возражаю, как вы знаете, — бессмысленно плевать против ветра. И накануне праздника поднимаю свой стакан за защитников Отечества и за то, чтобы всех, кто не готов работать по заданным сверху приоритетным тематикам, ударом сапога под зад гнали на рынок труда или в окопы. Может быть, там от них будет больше пользы, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь.

Ваш Иван Экономов

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