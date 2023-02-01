Клуб «1 июля» о комиссиях РАН

В принятом постановлении ПРАН №272 от 13.12.2022 пункт 3.3 гласит: «Передать функции Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Экспертному совету РАН». Насколько нам известно, это постановление было принято без обсуждения и приглашения или хотя бы предупреждения председателей и членов Комиссий. Обоснований решения не приводится. Это противоречит традициям РАН, прежде всего, традиции уважительного отношения к своим членам. Кроме того, необходимо напомнить, что Комиссии внесли чрезвычайно большой вклад, в частности, в борьбу с лженаукой, остановив проекты проходимцев, что сберегло бюджету страны сотни миллионов рублей.

Клуб 1 июля призывает ПРАН приостановить действие указанного постановления о Комиссиях и провести открытое обсуждение среди членов РАН (например, на предстоящем Общем собрании РАН).

1julyclub.org/node/400

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