Уроки истории

Уважаемая редакция!

Я очень рад, что ширится, растет патриотическая волна в нашем обществе. Только я написал о замечательной инициативе по введению в вузах военной подготовки — и уже услышал, что скоро введут новый курс российской истории, предназначенный для студентов неисторических специальностей. Как заявил замминистра Минобрнауки Константин Могилевский, обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей («Весь этот курс центрируется историей российской государственности») будет внедрен в российский вузах с 1 сентября текущего года.

Изумительно! Я очень это поддерживаю. И совсем не потому, что в свое время, поступив в университет, изучал историю КПСС. Дело в другом. Посмотришь на современную молодежь — мало что она знает об истории, просто какие-то иваны, не помнящие родства! А историческая безграмотность — это вовсе не шутка! Это подходящая почва для того, чтобы наши враги, украинский режим и его западные хозяева, внедряли в головы россиян лживые исторические представления и чуждые нашему духу идеи. К примеру, чтобы наши граждане начинали воспринимать Россию свирепой ордой с жесткой властью, которая угнетала все окрестные народы и вела себя как испанские конкистадоры и английские колонизаторы.

Да-да, уроженец Грузии Джугашвили, возглавляя СССР, угнетал Грузию, а уроженец Украины Брежнев давил и душил Украину, знаем-знаем. Правда, я что-то не припомню индусов и нигерийцев, правивших Британской империей во времена колониализма. И если в «дикой» России в первой половине XIX века смертная казнь была редкостью, то в передовой Англии для суда вынести смертный приговор в это время было, что называется, раз плюнуть. Но лицемерным англосаксам выгодно перевернуть всё с ног на голову и продвигать в информационном пространстве свое видение дикости и прогрессивности. А уж для киевских националистов и вовсе никаких преград нет: с глобусом Украины в руках они поют про многотысячелетнюю украинскую цивилизацию, которую ожесточенно пыталась уничтожить российская орда. Этой информационной агрессии нужно противостоять!

Поэтому очень здорово, что наряду с навыками обращения с оружием планируется, с одной стороны, обучать студентов давать оценку международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества, а с другой — предполагается дополнять это навыками по расставлению мировоззренческих акцентов в контексте истории России и российской государственности.

Повторюсь, это прекрасно, и молодежь должна знать, что, как сказал президент, наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, и со всем справилась Россия. Но я немного боюсь, что ограничиваясь только историей России мы становимся в некоторых отношениях весьма уязвимыми для демагогии наших врагов. Мы-то, конечно, понимаем, что украинцы — это те же русские, только местами несколько ополяченные и окатоличенные, но в других государствах считают, что украинцы — это отдельный народ. Там считают, что Владимир Святославович — киевский князь, а в период борьбы с половцами и печенегами никакой России не существовало.

В этой связи, полагаю, важно давать патриотическое воспитание посредством истории в более широком контексте, включающем культурные и духовные аспекты. Которые выходили бы за рамки, с позволения сказать, дискуссий, чьим государством была Киевская Русь и был ли князь Владимир русским или украинцем. Никто не будет отрицать связи российского государства и Византии. Москва — Третий Рим, а четвертому не быти, как известно. Константинополь же, откуда на Русь пришло христианство, центр православия, — это Второй Рим. Всем очевидны неразрывные духовные и культурные связи между Россией и Римом Вторым в первую очередь, но через него — и с Первым. С великой Римской империей. Поэтому стоило бы включить в исторический курс для студентов и историю Византии, и историю Рима.

Это позволило бы дать целый ряд дополнительных примеров и ориентиров для нашего юношества, найти простые и понятные аналогии современным событиям в славной истории Римской империи. Ровно три года назад я написал в мою любимую газету, что, наконец, понял, какому великому деятелю прошлого я могу уподобить Владимира Владимировича Путина — блаженному Юстиниану Великому, византийскому императору, правившему в VI веке нашей эры. Юстиниан Великий поставил перед собой величайшую задачу: восстановление Римской империи во всем ее блеске и величии. Он вступил в тяжелую борьбу с западными варварами, поделившими наследие Западной Римской империи, и смог преподать им урок.

Аналогии очевидны! Но только для тех, кто знает историю. А таких, увы, очень мало. Поэтому обсуждаемые курсы для студентов настоятельно необходимы — только историю последнего Рима нужно дополнить историей первых двух.

Ваш Иван Экономов

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