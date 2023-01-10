Уважаемая редакция!

В Москву после новогодней оттепели пришли суровые морозы. Не сибирские, конечно, но довольно суровые. 25 градусов мороза — это не шутка, но никакая зима не в состоянии охладить наши горячие сердца, ослабить любовь к Отечеству и желание напряженно трудиться на благо Родины. Вот только отпразднуем Старый Новый год — и сразу засучив рукава возьмемся за дело!

Однако в нынешние сложные времена мало просто трудиться на благо Отчизны, нужно быть готовым ее защищать. И готовиться к этому следует смолоду. Именно поэтому сейчас готовится возвращение начальной военной подготовки в школы, именно поэтому Минобрнауки подготовило совместно с Минобороны программу модуля «Основы военной подготовки» для включения в программу обучения в бакалавриате и специалитете.

Недавно министерство направило в вузы программу этого модуля, указав в сопроводительном письме, что в современных условиях подготовка граждан РФ к военной службе становится приоритетным направлением государственной политики, а важнейшими вопросами образования на всех уровнях являются воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества. И основная цель данного курса для студентов — получение знаний и умений, которые сделают их готовыми к выполнению воинского долга и обязанностей по защите своей Родины.

Очень своевременные шаги! Особенно в отношении вузов. Чего уж греха таить, многие великовозрастные болваны поступают в вузы вовсе не для того, чтобы усердно грызть гранит науки, а чтобы продлить беззаботную молодость и «откосить» от армии. В отношении учебы такие молодчики часто исповедуют принцип «коси и забивай».

В результате миллионы молодых оболтусов не могут даже автомат разобрать — какие из подобных субъектов защитники Отечества, если вдруг завтра война придет на уже не со вчерашнего дня российскую землю? Так что здо́рово, что студентов начнут учить разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также подготовят к боевому применению ручных гранат. Так и должен быть сформулирован государственный приоритет в нынешних условиях: «Матан ты можешь и не знать, а автомат собрать обязан!»

Причем всё не ограничится только механическими навыками: студенты изучат основные положения общевоинских уставов ВС РФ, познакомятся с организацией и способами ведения современного общевойскового боя, с задачами и организационно-штатной структурой общевойсковых подразделений, а также прослушают лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, о мерах профилактики в условиях заражения и способах оказания первой медицинской помощи при ранениях. А самое главное, что в студенческие головы будет вкладываться выверенная и обоснованная мировоззренческая позиция: в рамках раздела «Военно-политическая подготовка» юным балбесам, которые и телевизор не смотрят, расскажут о новых тенденциях и особенностях развития современных международных отношений, о месте и роли России в многополярном мире. И в целом обучат их давать оценку международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества.

Жаль только, что всестороннюю подготовку студенчества к защите Родины рекомендуется начать с 1 сентября, а не с 1 марта 2023 года. Да, может, не везде еще к 1 марта будут подготовлены помещения для работы с вооружением и плацы, но учить давать оценку внешним и внутренним событиям с позиций патриота — для этого никакой особой базы не требуется, это можно и в имеющихся аудиториях делать, пожертвовав разными малоценными предметами!

Ведь пока новые поколения еще только готовятся начать учиться разбирать и собирать автомат, метать гранаты и грызть гранит общевоинских уставов, на линии соприкосновения наших и вражеских войск разворачивается эпохальная битва. Известный российский предприниматель и патриот Евгений Пригожин недавно заявил: «Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры». Такое сравнение лишний раз подчеркивает, сколь важны и судьбоносны для России нынешние времена, и это накладывает на всех нас особую ответственность за страну. Да, в будущем, лет через 30–40, наши потомки, проезжая через с великолепием восстановленный Артёмовск и потребляя «Артёмовское» шампанское, смогут с благодарностью обратиться к представителям старшего поколения: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром?..» Но чтобы так вышло, мы не должны расслабляться, а вынуждены засучить рукава. Так что достойно отмечаем Старый Новый год, трезвеем — и за работу!

Ваш Иван Экономов

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