Массовый запрос на уникальных специалистов: возможности обучения

В настоящее время растет и ширится массовый запрос на уникальность. Так пишет А. Г. Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова и директор исследовательского центра «Школа антропологии будущего» РАНХиГС.

Конкретизирую для данных заметок следующий аспект: растет массовый запрос на уникальных специалистов. Конечно, в целом ряде ситуаций от человека требуется строгоопределенный, стандартный набор действий при столкновении с той или иной трудностью — будь то математическая операция при решении школьником задачи в классе или последовательность действий, которые надо предельно быстро осуществить оператору при сигнале тревоги. Эти стандартные последовательности действий отрабатываются в многократных упражнениях по решению однотипных задач.

На противоположном конце оси находятся не менее (а часто более) важные ситуации, содержащие нестандартные, а в пределе — ранее вообще неизвестные трудности, с которыми пока никому не приходилось сталкиваться. Такие ситуации закономерно возникают, например, при освоении новых сложных областей, но не только: в хорошо известных, казалось бы, областях они тоже периодически возникают.

Для понимания того, как люди действуют именно в нестандартных и уникальных ситуациях и что можно сделать, чтобы научить человека справляться с уникальными трудностями, разработан целый ряд подходов. Представлю некоторые из них.

Психология решения комплексных проблем

Комплексные проблемы являются новыми для решающего и содержат множество нечетко сформулированных условий и целей. Объектом деятельности решающего являются динамически изменяющиеся системы и среды, содержащие большое число компонентов с неизвестными и неочевидными, «непрозрачными» множественными связями. Эти связи организованы по принципу причинных сетей, а не отдельных цепей. Как пишет Д. Дёрнер, в сложной системе имеет место переплетение зависимостей по типу пружинного матраса: если потянуть в одном месте, в движение приводится практически всё, если надавить в другой точке — произойдет то же самое. Поэтому делая, казалось бы, что-то одно, решающий на самом деле воздействует на множество самых разных объектов, связанных между собой. В результате он может сталкиваться с побочными и отдаленными следствиями, часть из которых прямо противоположна его целям 1. Системное мышление, требующееся в таких ситуациях, хорошо описано в книге Дж. О’Коннор и И. Макдермота 2.

Предполагается, что для любой сложной системы, в которой происходит решение такого рода проблем, всегда характерна та или иная степень уникальности. В этой системе наряду с общими имеют место уникальные, неповторимые закономерности, возникают уникальные ситуации и задачи, и в целом ряде случаев должны применяться не общие, а уникальные методы. Как писал отечественный психолог Ю. К. Стрелков: «Сложность задачи тем выше, чем больше одиночных, уникальных подзадач содержится в ней».

Следует подчеркнуть, что подход «решение комплексных проблем» (complex problem solving) отличается от подхода «принятие решений» (decision making). В подходе «принятие решений» рассматривается ЛПР — лицо, принимающее решение о выборе наиболее благоприятной опций из уже имеющихся. Пример — выбор наиболее подходящего товара среди нескольких на полке магазине. Существуют теории принятия решений, описывающих нормативные, предписываемые методы в этой области. Они достаточно хорошо формализованы. Методы решения комплексных проблем не формализованы. Там есть рекомендации, но это не строгие методы 3.

Основной проблемой обучения решению комплексных проблем является обеспечение переноса полученных знаний и усвоенных приемов на как можно более новые и более сложные задачи. Остается неясным, как можно научить решать новые, неизвестные экспертам задачи с помощью набора известных методов. Как вообще можно порождать новое на основе старого?

Здесь проблема обучения решению комплексных проблем наиболее тесно смыкается с одной из главных проблем психологии мышления вообще и особенно психологии творческого мышления — с проблемой новизны. Ее сложность определяет основную сложность формирования творческих способностей (способностей порождать существенно новое). Эта проблема принципиально не может иметь такого решения, которое бы гарантировало успех обучения на 100%.

Познание в диких условиях

Название по-английски — cognition in the wild. «Дикая природа» здесь — метафора диких по экстремальности условий. В этом подходе подчеркивается, что классический нормативный подход к принятию решений крайне мало дает для понимания того, как действуют эксперты-профессионалы при принятии экстренных решений в сложных ситуациях (например, группа хирургов при необходимости срочного оперирования нового больного со сложной картиной болезни, пожарные при тушении сложного пожара и т. д.).

Для такого рода ситуаций оказывается неверным кажущееся наиболее естественным предположение, что просто эти эксперты незаметно для непосвященного, но очень быстро и эффективно (словно компьютер с огромной скоростью процессора) «пробегают» те стадии, которые описаны в классической теории принятия решений. На самом деле специалисты принимают решения в экстренных ситуациях по-другому.

Для того, чтобы понять, как они это делают, предлагается подход, существенно отличающийся от классического: принятие решений в естественных условиях (naturalistic decision making). Его основные черты таковы.

1. Отказ от обобщенных формальных абстрактных моделей принятия решения в связи с тем, что решения эксперта критическим образом зависят от:

а) области, в которой он специализируется (т. е. эти решения предметно-специфичны);

б) уникальных особенностей конкретной ситуации.

Утверждается, что нет смысла пытаться сформулировать и перечислить все доступные решателю опции во всех ситуациях и предсказать, какую именно опцию он выберет в конкретной ситуации. Доступные решателю опции заранее неизвестны и открываются по мере решения — в этом принципиальное отличие анализируемых ситуаций от закрытых задач с заранее заданными, неизменными и перечислимыми условиями.

2. Отвергается постулат о том, что решающий взвешивает и сравнивает конкурирующие опции, выбирая оптимальную, по принципу: «Делай действие Д, поскольку оно представляется наилучшей альтернативой из рассмотренных». Взамен постулируется существование правил соответствия «ситуация — действие» («Делай действие Д, поскольку это соответствует конкретной ситуации С»), которыми руководствуется решающий в конкретном, уникальном случае. Даже если решатель видит или генерирует несколько альтернатив, он сравнивает их не друг с другом, а с неким представлением о том, каков должен быть исход решения проблемы. Если решатель сразу обнаруживает опцию, ведущую к удовлетворительному решению проблемы, в условиях дефицита времени он использует именно ее, не тратя время на проверку того, есть ли конкурирующие и, может быть, более подходящие опции. (Поскольку за время этого раздумывания и взвешивания ситуация может необратимо и трагически измениться.) Обобщая: в такого рода ситуациях происходит быстрая, нередко мгновенная оценка человеком конкретной, уникальной ситуации без возможности ее сколько-нибудь детального исследования и затем принятие конкретного решения на основе экспертного уникального знания.

3. С точки зрения данного подхода, нет смысла в поиске расхождений между: а) нормативными формальными моделями, предписывающими, как принимать решения, и б) реальным поведением эксперта, и нет смысла в оценке этих отклонений реального поведения как ошибочных. В ситуациях высокой сложности само понятие ошибки становится неоднозначным, оно теряет содержательность и четкость критериев различения ошибок и не ошибок. Так, отклонение от принятых методов может быть ценной инновацией, а не ошибкой. В целом, в нестабильных условиях жесткая установка на безошибочную деятельность малоадаптивна.

Целью обучения при таком подходе является не формирование стереотипов действий, пригодных для стереотипных ситуаций, а воспитание личностных черт и мышления эксперта, способного эффективно решать уникальные каждый раз задачи.

Обучение деятельностям, экстремальным по новизне

Особый интерес представляет обучение деятельностям, экстремальным по новизне условий, с которыми может столкнуться обучаемый. Необходимость решения экстремальных по сложности задач освоения всё новых, малоизвестных сред (глубоководного мира, космоса и т. д.) вызвала к жизни такие наиболее сложные формы обучения, когда один человек осуществляет деятельность по переводу другого человек не просто на более высокий уровень функционирования и развития, а на уровень, более высокий, чем тот, на котором находится сам человек, организующий этот переход. Ведь сами обучающие знают про эти среды недостаточно, но должны сделать так, чтобы обучаемый был в них успешен — и по ряду параметров превзошел учителей.

Для обучения деятельностям, экстремальным по новизне и неопределенности условий, с которыми может столкнуться обучаемый, необходима имитация самых разных ситуаций, в том числе выглядящих малоправдоподобно. Парадоксальный смысл этого обучения обусловлен тем, что в ситуациях высокой новизны встреча с малоправдопобным представляется вполне правдоподобной, а значит, ее надо пытаться хоть как-то имитировать в обучении (например, с помощью «сюрпризов» различного масштаба и сложности, в которых обучаемый должен разобраться). Канадский астронавт Крис Хэдфилд пишет, что разработчики программ космической подготовки специализируются на неожиданных для астронавтов пессимистичных сценариях, в которых всё идет не так 4.

Подготовка людей к встрече с чем-то малоизвестным или даже совершенно неизвестным — особая, постоянно развивающаяся инновационная сфера деятельности в разных областях. Массовый запрос на уникальность и уникальных специалистов — удивительный вызов нашего времени.

Александр Поддьяков, докт. психол. наук

1 Дёрнер Д. Логика неудачи: стратегическое мышление в сложных ситуациях. — М.: Смысл, 1997. practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu

2 О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. — М.: Альпина Паблишер, 2018.

3 Зато человек с системным мышлением, следуя лемовскому «вместо открытий делать закрытия», может ради умственной разминки задаться вопросом: раз есть теории принятия решения, то должны быть и теории унятия решений? Ну, например, в том же магазине.

4 Хэдфилд К. Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

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