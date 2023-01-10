Как увидеть январскую комету C/2022 E3 ZTF

Комета, которая не посещала внутреннюю часть Солнечной системы со времен последнего ледникового периода, достигнет ближайшей точки к Солнцу 12 января.

Зеленоватая комета, получившая обозначение C/2022 E3 (ZTF), в скором времени приблизится к Солнцу до расстояния примерно 160 млн км и, возможно, станет видна с Земли невооруженным глазом. Ее максимальное сближение с нашей планетой ожидается 2 февраля, когда она пролетит мимо нас на расстоянии 42 млн км и будет видна в созвездии Жирафа.

Если C/2022 E3 (ZTF) продолжит светиться так же, как сейчас, то ее в конечном итоге можно будет разглядеть в ночном небе даже без бинокля (необходимую яркость в этом случае обеспечивает сближение с Солнцем, ну а видимый размер зависит от сближения с Землей). В любом случае с 12 января (во время достижения кометой своего перигелия, т. е. минимального расстояния до светила) астрономические обсерватории обещают устраивать бесплатные прямые трансляции этого зрелища — например, The Virtual Telescope Project1 начнет такую трансляцию в 04:00 по Гринвичу (07:00 мск) 13 января. Посмотреть эту трансляцию можно будет на сайте проекта или на его YouTube-канале2.

Специалисты Лаборатории реактивного движения JPL NASA оценивают3 период обращения этой кометы вокруг Солнца в 50 тыс. лет. Это означает, что в последний раз C/2022 E3 (ZTF) сближалась с Землей в самый разгар последнего ледникового периода, когда планету всё еще делили между собой ранние Homo sapiens и неандертальцы.

Комета впервые была идентифицирована в марте 2022 года с помощью новой широкоугольной обзорной камеры Zwicky Transient Facility4, прикрепленной к телескопу Сэмюэля Ошина в калифорнийской Паломарской обсерватории, и первоначально считалась астероидом. Но быстрое увеличение яркости C/2022 E3 (ZTF) при прохождении орбиты Юпитера однозначно указало на ее истинную (кометную) природу.

Яркость комет в общем случае заранее трудно предсказывать5, но даже если C/2022 E3 (ZTF) окажется недостаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, ее всё равно можно наблюдать в течение января и начала февраля в бинокли или небольшие любительские телескопы.

Дмитрий Тюрин

1 virtualtelescope.eu

2 youtube.com/@GianMasiVirtualTelescope

3 ssd.jpl.nasa.gov/horizons_batch.cgi?batch=1&COMMAND=%272022+E3%27&TABLE_TYPE=%27ELEMENTS%27&START_TIME=%271950-01-01%27&STOP_TIME=%272050-01-01%27&STEP_SIZE=%27100%20years%27&CENTER=%27@0%27&OUT_UNITS=%27AU-D%27

4 ztf.caltech.edu

5 См. trv-science.ru/2020/08/bolshaya-kometa/

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