«Уэбб» нашел свою первую экзопланету

То, что с помощью данных с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) будут выявлять новые экзопланеты, было даже не вопросом времени, а вопросом выбора подходящего кандидата. Ученые давно научились находить десятками всякие раскаленные газовые планеты размером с Юпитер и крупнее, а каменистые миры — только в единичных случаях.

Но JWST не просто самый чувствительный инструмент для поиска маленьких скалистых экзопланет, он, по сути, единственный, который может предоставить данные по их атмосферам. Изначально намеки на существование LHS475 b появились в данных телескопа TESS, но только благодаря чувствительному спектрографу NIRSpec на JWST во всём этом удалось твердо удостовериться и узнать нечто большее. Причем подтвердить кандидата смогли всего за два транзитных наблюдения.

Экзопланета по космическим понятиям находится совсем близко к нам — на расстоянии всего 41 светового года (в южном созвездии Октанта). Можно задуматься о ее колонизации. Но не спешите радоваться. Свою орбиту вокруг карликовой звезды LHS475 b замыкает всего за два дня. Ну и несмотря на то, что звезда вдвое холоднее Солнца, на самой планете температура под 200 °C.

Космический телескоп настолько чувствителен, что, в принципе, способен обнаружить в изучаемом спектре целый ряд характерных молекул, однако пока астрономы не могут сделать какие-либо окончательные выводы об атмосфере LHS475 b, дополнительно изучая полученные данные. Одно несомненно: атмосфера планеты не похожа на метановую, как, например, у Титана. Ну и точно не стоит вестись на «кликбейтные» заголовки о «новой Земле». Больше данных получится собрать во время следующих наблюдений.

А в целом от JWST ждут иного: подробные данные системы TRAPPIST-1, у которой три планеты в зоне обитаемости. JWST прошлой осенью проводил детальные и неоднократные изучения этой системы, и это одна из самых важных миссий данной обсерватории. Впереди нас точно ждут удивительные открытия.

Алексей Кудря

nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-webb-confirms-its-first-exoplanet

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