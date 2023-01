Батализм, культура, этика

Автор серии заметок по истории военно-морского флота и культурологии [1], радиофизик Юрий Кирпичёв, родившийся в Донецке ровно 71 год назад и закончивший Донецкий государственный университет, работал в Украине наладчиком, председателем СТК и генеральным директором производственного объединения. В 2006 году он уехал в США и там побывал, в числе прочего, корреспондентом нескольких газет, в том числе газеты «Место встречи Монреаль». Перед нынешним Новым годом Юрий Кирпичёв предложил ТрВ-Наука неожиданную идею возрождения так называемых святочных рассказов — морализаторского жанра, по его словам, «чрезвычайно популярного в благословенную Belle Époque».

Так как история флота тесно связана не только с историографией в широком смысле этого слова, но и с искусством — и прежде всего с батальным маринизмом [2], подходящим примером для демонстрации этого «триединства» автор счел колоритный случай «межнационального взаимодействия» разных художников — британского Уильяма Хейшема Оверенда (William Haysham Overend, 1851-1898) и российского Павла Константиновича Савёлова (1856-1904).

«Утро с адмиралом Фаррагутом»

Величайшая работа Уильяма Оверенда получила наименование «Утро с адмиралом Фаррагутом». Эта знаменитая картина и впрямь огромна (10 футов на 6 футов 5½ дюймов), поражает батальной экспрессией и точна в деталях – Оверенд славился достоверностью полотен и восхищал познаниями бывалых моряков. На ней изображен кульминационный момент боя в заливе Мобил, победа в котором позволила северянам полностью блокировать Юг с моря, лишив его крайне важных военных поставок.

Утром 4 августа 1864 года мощная эскадра адмирала Фаррагута прорвалась мимо фортов, защищающих залив; малочисленные корабли южан приняли бой, и на следующий день их броненосец «Теннесси» пытался таранить флагманский фрегат Фаррагута «Хартфорд». После неудачи тарана (удар пришелся вскользь) корабли идут впритирку, и мощные 9-дюймовки фрегата буквально в упор бьют по противнику. Но не могут пробить броню!

Я иллюстрировал этой картиной (полностью она называется «Августовское утро с Фаррагутом; Битва при Мобил-бей 5 августа 1864 года») свою статью «Утилизация тяжелых пушек» («Знание — сила», № 12, 2020). Речь в ней шла о пушках и технологиях, данный же текст тоже некоторым образом посвящен технологиям, хотя и специфическим. Дело в том, что Уильям Хейшем Оверенд (William Haysham Overend, 1851-1898) после смерти попал в характерную для России историю…

Чтобы написать картину, он осенью 1882 года отправился в Нью-Йорк и, практически никого в США не зная, имея лишь рекомендательные письма в военно-морское ведомство в Вашингтоне от посла США в Лондоне, энергично взялся за работу по сбору материала. Он посетил и зарисовал «Хартфорд» – кстати, фрегатом этот шлюп, каковым он числился в составе американского флота, называют лишь в текстах на русском языке (сей славный корабль плавал долго и затонул у причала в 1956 году). Художник собирал планы, оружие, эскизы, фотографии и рисунки, опросил участников боя и заручился помощью сына Фаррагута, капитана флота, зарисовав офицеров и матросов по старым фотографиям.

Вернулся из Америки и написал картину он в 1883 году. Название и тема были взяты из яркого отчета Дж. К. Кинни о битве в Мобил-бей, опубликованного в 1881 году под названием «Августовское утро с Фаррагутом» (John C. Kinney, «An August Morning with Farragut,» Scribner’s Monthly, vol 22, no. 2, June 1881). Pall Mall Gazette 1 ноября 1883 года сообщила, что Общество изящных искусств будет продавать гравюры с картины. В США полотно было выставлено в галерее «Джеймс С. Эрл и сыновья» в Филадельфии в сентябре 1884 года. В 1885-м Г.А.Р.Дорчестер продавал ее репродукции по 25 центов. В мае 1885-го ее выставили у арт-дилера в Буффало (Нью-Йорк) и оценили в 4000 долларов. Выставлялась она и в других городах США, включая Хартфорд (Коннектикут) в январе 1886 года (город, в честь которого был назван флагман Фаррагута). Картина стала знаменитой и вскоре оценивалась в 10 000 долларов!

Ее пример показывает исключительно ответственное отношение Оверенда к работе. Он вникал в детали, собирал офицерские кортики и другую морскую атрибутику, предметы одежды моряков разных эпох, а иногда передавал свои коллекции в музеи для тематических выставок. После сей преамбулы перейдем к характерному батально-культуральному примеру.

Нельсон, Нахимов и этическая сторона батальной живописи

Речь пойдет об иной картине блистательного Оверенда. Она находится в английском Национальном морском музее в Гринвиче и тоже популярна. О времени ее написания можно судить лишь по тому, что ее хромолитография была впервые выставлена в Королевской академии в 1898 году, вскоре после прискорбно ранней смерти художника.

Картина называлась просто «Трафальгар», однако в 1905 году в статье в Illustrated Sporting and Dramatic News, посвященной столетию знаменитой битвы, ее назвали «Герой Трафальгара. Нельсон на палубе «Виктори» 21 октября 1805 года», и с тех пор она известна под этим названием. Она также скрупулезно точна деталях, вплоть до покроя мундиров и орденов на груди знаменитого флотоводца.

Какое отношение всё это имеет к России? Дело в том, что на сайте ВМФ РФ в разделе «Книжная полка» опубликована книга Б. Зверева «Синопская победа». Автор – советский историк, писавший в сталинские времена и добившийся почестей. Этим всё сказано о его трудах: как известно, история в СССР была жестко подчинена идеологии и объективностью не страдала.

Так вот, обратите внимание на иллюстрацию к главе «Ход боя» на сотой странице. Зверев, в отличие от Оверенда, далеко не всегда был точен в работах, смело опускал неудобные факты и не брезговал домыслами. Вот характерный образец стиля: «Правящие круги Британской империи накануне и в ходе Крымской войны проводили наиболее реакционную политику. Английская буржуазия являлась организатором и вдохновителем подавления национально-освободительного движения балканских народов, находившихся под жесточайшим турецким игом».

Ирония судьбы заключается в том, что иллюстрация, выбранная Зверевым для своей книги, в которой он неустанно клеймит английский империализм, является откровенным плагиатом с работы английского художника! Эта поделка называется «Адмирал П.С.Нахимов на палубе флагманского корабля «Императрица Мария» в Синопском бою. 1853 г.», создана П.К.Савеловым в 1900 году и приобретена петербургским Морским музеем в 1912-м. Увы, приличного ее изображения нет ни в Google, ни в иных поисковых системах, поэтому о мастерстве художника судить трудно. Но появляются вопросы.

Дело не в том, что Павел Константинович Савелов (1856-1904) был художником-любителем, карьеру же делал на военно-морском поприще: в 1878 году он окончил Морское училище, затем Артиллерийский офицерский класс, служил старшим офицером броненосца «Адмирал Лазарев», крейсера «Генерал-Адмирал», был командиром канонерских лодок «Гроза» и «Снег», затем преподавателем офицерского класса учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. В 1902 году назначен начальником торгового порта в Ялте.

А в том дело, что его картина чрезмерно схожа с полотном Оверенда, даже размеры близки. Только и того, что Нельсона с офицерами Савелов заменил Нахимовым с офицерами, да переодел персонажи в российскую форму. В остальном копирование почти полное, не только фигур и их поз, но и жестов и даже гандшпуга в руках артиллериста на переднем плане.

Каким образом преподаватель учебно-артиллерийского отряда Балтфлота столь оперативно ознакомился с недавно появившейся картиной Оверенда? Сведений о его командировке или частной поездке в Англию нет, однако с картиной он явно был знаком детально. Кто-то привез фотографии? Но вряд ли в галереях Королевской Академии позволялось свободно фотографировать, оборудование тогда было весьма громоздким, а шпионские микрофотоаппараты появились позже. Возможно англичанам удалось быстро наладить выпуск литографий картины популярного автора. Спрос на них был немал. Этот жанр всегда привлекал ценителей, и в России любили открытки с изображениями кораблей по снимкам Н. Апостоли, морского офицера, основателя российской флотской фотографии. То же самое наблюдалось в Германии при кайзере Вильгельме II, когда вся страна воспылала страстью к флоту. Я писал об этом в «Троицком варианте».

Второй вопрос более деликатен. Этично ли такое копирование чужой картины? Мне кажется, что нет. Одно дело композиции в стандартных сюжетах: тайная вечеря, скажем, или кающаяся Магдалина и т.д. И несколько иное в случае морского боя, хотя корабли Нельсона и Нахимова во многом были схожи. Боюсь, на этом пути старший офицер Савелов зашел за пределы допустимого. Конечно, это не фальсификация, не подделка, но всё же грубая с моральной стороны имитация, недопустимое в хорошем обществе использование чужой работы. Это пятно на репутации уважающего себя человека. Особенно постыдно сие выглядит на фоне Оверенда, который уделял огромное внимание подготовке к написанию картин и не жалел для этого ни времени, ни сил.

Если в области технологий, особенно военных, подобные «заимствования» («цап-царап» словами одного главнокомандующего) в порядке вещей, и разведки всего мира охотятся за секретами и ноу-хау, если копирование британских бомбовых пушек во времена адмирала Лазарева или американской атомной бомбы век спустя никого не смущало, то в искусстве плагиат не приветствуется. Причем тень падает не только на российскую историографию и на самого Савелова, но и на воспеваемого им героя.

Традиционный рождественский рассказ нес некий моральный посыл и увенчивался светлым и радостным финалом, в котором добро неизменно торжествует. Чем же так характерен приведенный пример, какую мораль он должен преподать? Вопрос риторический, XXI век не принес нам всемирного благорастворения воздухов, как бы не наоборот, поэтому констатируем, что и при Савелове, т. е. спустя век после того, как Карамзин дал максимально краткую, в одно слово, но при этом исчерпывающую характеристику своему любезному отечеству, она, эта характеристика, оставалась достоверной, и что через век с гаком после Савелова в ее несомненности сомневаться не приходится… Поразительная стабильность!

1. Опубликованных, в частности, в специализированном журнале «Гангут», на сайте ВМФ РФ, в газете «Культура i життя», в «Культурологическом журнале», а также в ТрВ-Наука:

«Древность русского флота», 14.06.2015;

«Адмирал Тирпиц как могильщик империй», 26.07.2015;

«Ошибки адмирала Корнилова», 08.09.2015;

«Хокулеа» пришла в Нью-Йорк», 08.06.2016;

«Три ипостаси маринизма». 22.10.2019;

«Электроводородный катамаран не идет на Олимпиаду», 12.07.2021;

«Регистры Зунда и продажа Аляски», 12.01.2022;

«Эскадры России в Америке, 1863–1864 годы» (совместно с И. Агеевым), 23.08.2022.

2. О разных ипостасях маринизма см. также статью Юрия Кирпичёва «Три ипостаси маринизма».

См. также: