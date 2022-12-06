В Монголии нашли ныряющего динозавра, похожего на гусей и пингвинов

В Монголии обнаружены останки нового вида полуводного ныряющего хищного динозавра, похожего на современных пингвинов и гусей, который передвигался на двух конечностях, но при этом характеризуется как нептичий динозавр-теропод. В статье, опубликованной в Communications Biology, группа исследователей из южнокорейского Сеульского национального университета, канадского Университета Альберты и Монгольской академии наук описывает окаменелость, найденную еще в 2008 году в рамках Корейско-монгольской международной экспедиции по поиску динозавров. Динозавр был обнаружен в формации Хермеен Цав, в горной породе верхнего мелового периода, датируемой 66–100 млн лет, и получил наименование Natovenator polydontus, что переводится приблизительно как «плавающий охотник, имеющий много зубов». В прекрасно сохранившейся окаменелости хорошо различимы бо́льшая часть двух задних конечностей, одна передняя конечность, бо́льшая часть черепа, бо́льшая часть позвоночника, а также полный рот зубов. Исследователи отмечают, что скелет по форме похож на многих современных водоплавающих птиц, имеет обтекаемые обводы и поэтому, вероятно, принадлежал существу, жившему на воде или рядом с ней и питавшемуся рыбой. При этом никаких признаков птичьих крыльев обнаружено не было, но общая форма скелета убедительно свидетельствует о том, что Natovenator polydontus не использовал передние конечности для ходьбы, что, вероятно, придавало ему походку, схожую с пингвиньей. Предположительно он больше всего напоминал Halszkaraptor — другого нептичьего динозавра, который также жил на территории современной Монголии.

Максим Борисов

Communications Biology (nature.com/articles/s42003-022-04119-9)

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