В Галилее найден участок 1800-летней римской дороги

В заявлении Управления древностей Израиля говорится, что участок дороги шириной около 8 м и длиной 25 м был обнаружен неподалеку от деревни Румат-аль-Хейб, примерно в 20 км к западу от города Тиверия, расположенного на западном берегу Тивериадского озера в Галилее, на северо-востоке Израиля. Он был обнаружен и изучен во время опытно-конструкторских работ на пешеходной тропе. Специалисты Управления древностей назвали эту дорогу «шоссе № 6 древнего мира», имея в виду главную израильскую магистраль, идущую с севера на юг. В заявлении также говорится, что эта дорога, которая проходила между Акрой, Сепфорисом и Тверией, была вымощена во II веке н. э., во времена правления императора Адриана, а строительство ее завершалось уже его преемниками. Позже дорога неоднократно ремонтировалась в византийский период.

Римская империя проложила несколько крупных дорог в этом регионе, чтобы быстро перебрасывать свои армии, доставлять почту и товары. В ходе земляных работ в районе нового участка дороги были обнаружены фрагменты керамики римского и византийского периодов, а также металлические изделия, сосуды и монеты, относящиеся к римскому периоду. Новые раскопки стали частью работ по развитию так называемой Тропы Синедриона — 70-километрового пешеходного маршрута, объединяющего места, связанные с древним высшим израильским органом — собранием мудрецов, занятых решением религиозных и политических дел еврейского населения Римской империи.

Максим Борисов

IAA reports (timesofisrael.com/archeologists-uncover-new-section-of-1800-year-old-roman-road-in-galilee)

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