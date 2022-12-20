Уважаемая редакция!

Вот и подходит к концу 2022 год, продолжающий серию нетипичных годов последнего времени. Да, прежняя комфортная жизнь закончилась в 2019 году и наступила новая жизнь, жизнь, полная волнений, ограничений и даже экзистенциальных угроз. Судите сами: в самом начале 2020 года появилась информация о новом китайском вирусе, которую поначалу большинство людей не восприняло всерьез, однако в ближайшие два года ковид катком прошелся по нашему привычному образу жизни. Затем в феврале этого года провокационное поведение обнаглевших украинских марионеток Запада вынудило нас начать специальную военную операцию. Даже чемпионат мира по футболу в истекающем году проводился зимой. Что год грядущий нам готовит? Я не пророк и не могу вам об этом рассказать. Но, судя по происходящим тектоническим сдвигам, просто нам не будет.

А в сложных условиях на первый план выходят простые, понятные, но легко забываемые в периоды спокойствия и довольства вещи. Энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, наконец сакраментальное si vis pacem, para bellum. В этом уже убедились европейцы, слишком долго полагавшиеся на защиту Дяди Сэма и на российский газ. Смешны их тщетные потуги изобразить из себя мировую силу: знайте свое место, господа, экономьте энергию и считайте оставшиеся на складах ракеты и снаряды.

Наша страна в этом смысле оказалась гораздо лучше готова к испытаниям: газа с нефтью у нас завались, ракет — тоже, мы-то долгие годы наблюдали, как НАТО упорно продвигается к нашим границам, и готовились к неизбежному. И с продовольственной безопасностью у нас всё не так уж и плохо: в 2014 году мы начали усиленно заботиться о ней. Тем не менее, хотя Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерновых и у нас всё нормально с производством свинины и сахара, ситуация пока не столь благополучна, как хотелось бы. С говядиной всё не так еще хорошо, есть проблемы с семенным материалом, и, прямо скажем, импортозамещение в части разных деликатесов и вин пока еще не на высоте. Нет, конечно, у нас есть достойные сыры и вина, но в целом пармезан с горгонзолой пока задают слишком высокую планку для наших сыроделов, да и винодельческая продукция Краснодарского края зачастую уступает по качеству продукции ведущих средиземноморских производителей вин.

Поэтому перед нашей страной стоит амбициозная задача: стать полностью независимым от зарубежных стран производителем основных видов сельхозпродукции и крупнейшим экспортером сельхозпродукции в мире. Ну и, конечно, не россияне должны ездить в Европу за пармезаном и фуагрой, а европейцы и представители прочих стран должны приезжать к нам ради нашей кухни и наших деликатесов.

Задача, честно скажем, не самая легкая, сложная, но ставить ее нужно. И я очень рад, что лидеры российской науки остро чувствуют эту необходимость, готовы вложить в решение этой задачи свои знания и свой талант. Да, да, я говорю про величайшего лидера перемен в российской науке — Михаила Валентиновича Ковальчука. Уже не первый год Курчатовский институт проявляет интерес к сельскому хозяйству, понимая всю критическую значимость решения проблемы продовольственной безопасности. Я уже писал о том, что Курчатовский институт обратил внимание на виноделие и предсказывал, что Россия скоро получит полностью отечественный винный напиток, который будет воспет нашим народом: «Не теряйте время даром — похмеляйтесь „Ковальдаром“!». Но, конечно, только виноградом и свеклой интерес Михаила Валентиновича к сельскому хозяйству не ограничивается, Ковальчук — человек, который на каждую задачу смотрит системно.

Доказательством этому стало недавно подписанное соглашение между Министерством сельского хозяйства и Курчатовским институтом. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал по этому поводу: «Мы все понимаем, что в условиях новых вызовов повышение импортонезависимости приобретает особую актуальность. Для нашей отрасли это в первую очередь селекция и генетика». Подписание соглашения завершает интеграцию «Курчатника» в программу по развитию сельского хозяйства, в рамках которой создан научно-производственный центр по внедрению передовых научно-технических результатов в сельское хозяйство, действует геномный центр мирового уровня и т. д., и т. п.

В общем, теперь очевидно, что Курчатовский институт и Михаил Валентинович выведут российское сельское хозяйство на передовые рубежи, как сделали это с нашими нанотехнологиями. И мы можем заранее радоваться, как радовались аргентинцы своей победе на чемпионате мира по футболу, нашему лидерству в области сельского хозяйства. В этой связи спешу поздравить всех нас с наступающим Новым годом и пожелать нам, несмотря на все опасности и невзгоды, поднять бокал российского шампанского за новогодним столом и приналечь на салат оливье из отечественного сырья под ледяную российскую водочку!

Ваш Иван Экономов

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