Конгресс в Сочи

Уважаемая редакция!

Вот и зима наступила: снег, холода, короткие дни, облака. В общем, сезон навевает депрессию, апатию и желание спать, закутавшись в одеяло. Но не таковы мы, русские, и не такова наша жизнь! Если бы мы были приучены поддаваться упадническим настроениям, то недружественные страны давно бы стерли нас с лица земли. А нам зима только в радость: лыжи, санки, пьяные прыжки в снег из бани!

Особенно хорошо сейчас научной молодежи: она ведь нынче — предмет особой заботы руководства страны, как и наука в целом. Гранты, стипендии, программы и, наконец, съезды и конгрессы. Совсем недавно, с 1 по 3 декабря, в Парке науки и искусства «Сириус» прошел II Конгресс молодых ученых, в котором приняли участие более 3000 участников из 40 стран. Погода была неплохая, как по заказу: солнечно, 14 градусов тепла.

Завидую научной молодежи белой завистью: море, парк, Сочи… На сайте мероприятия было написано, что участников конгресса ждала насыщенная и разнообразная программа, в которую вошли круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий. Также состоялась выставка достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам Десятилетия науки и технологий, прошли спортивные и культурные мероприятия.

Шикарно, просто шикарно! Огромная тусовка молодых ученых в основном до 30 лет, которые устанавливали между собой горизонтальные связи. Порой же, особенно с учетом способствующей этому обстановки и разных там неформальных мероприятий, горизонтальные связи, не сомневаюсь, перерастали в вертикальные. Да что там вертикальные связи (этим и дома можно заниматься) — некоторым счастливчикам несказанно повезло: они были отобраны для встречи с национальным лидером и имели возможность поговорить с ним!

Недаром на сайте говорится, что II Конгресс молодых ученых — это ключевое событие 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий. Главное ведь в чем? Циники и унылые прагматики думают, что главное — это деньги, романтики полагают, что главное — это система управления наукой, но мы-то знаем, что главное совсем другое. Главное — это патриотизм и безграничная вера в возможности своей страны и свои возможности!

В несравнимо более тяжелой ситуации, в годы Великой Отечественной войны, наши отцы и деды выстояли, отдавая все силы на фронте и в тылу. Было голодно и холодно, но наши ученые работали и выдавали на-гора нужные стране результаты. И способствовали этому не какие-то особо тепличные условия и супервысокие зарплаты, а вера в победу, в мудрость вождя и Партии.

Скажите по совести, если повысить вам зарплату на 50 тысяч рублей в месяц, станете ли вы работать лучше в соответствующей пропорции? А если на 100 тысяч рублей в месяц? Ну, конечно, нет! У нас в стране давно уже уровень оплаты труда слабо связан с продуктивностью и результативностью. В девяностые годы прошлого века и в начале двухтысячных мы получали гроши, но работали с полной отдачей. Потом появились крупные лоты, некоторые стали получать большие деньги, не слишком увеличивая интенсивность труда. А затем, согласно указу горячо любимого президента, нам всем увеличили зарплаты, чтобы они стали в два раза выше среднерегиональных. И что, москвичи стали работать в 2–3 раза лучше, чем ученые из Новосибирска, Нижнего Новгорода и Иваново?

В общем, мы отлично видим, что деньги не мотивируют настоящих ученых. До́рог, как говорится, не подарок, дорого внимание! И именно им щедро оделяют нас власти, показывая свое неослабевающее внимание к проблемам науки, объявляя Год, а затем и Десятилетие науки и технологий. В особенности щедрое внимание они уделяют молодежи, проводят специальные молодежные мероприятия, считая их, так сказать, кульминацией и апофеозом мероприятий каждого года Десятилетия науки и технологий. Как же это должно вдохновлять нашу молодежь!

И вот представьте: каждый год до конца Десятилетия будет проходить такой супермотивирующий конгресс, каждый год тысячи молодых ученых с горящими глазами будут возвращаться в свои вузы и научные организации, чтобы обеспечить впечатляющие научные и инновационные прорывы. К концу Десятилетия, не сомневаюсь, в нашей стране научно-технологическое развитие будет бить ключом, и мы будем поставлять инновационную продукцию в Бразилию, Индию, Иран и Китай.

Но это — в будущем, для этого нужно еще не один конгресс провести, а пока за окном идет снег и Десятилетие науки и технологий.

Ваш Иван Экономов

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