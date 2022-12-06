67-миллионолетнее ископаемое перевернуло теорию эволюции птиц

Найденные в Бельгии фрагменты древнего птичьего черепа позволяют предположить, что доисторические птицы могли двигать верхним клювом, как и большинство современных птиц. Большинство нынешних птиц обладают шарнирним прикреплением верхней челюсти к черепной коробке, что позволяет верхней половине их клюва свободно двигаться, однако у некоторых нелетающих птиц, таких как эму, нанду и страусы, верхнее нёбо срослось с черепом, что делает верхнюю часть их клюва практически неподвижной. У динозавров также имелось сросшееся нёбо, поэтому исследователи долгое время предполагали, что птицы вроде эму и страусов эволюционировали первыми, а способность птиц двигать верхней частью клюва развилась позже.

Теперь, однако, новые данные свидетельствуют о том, что всё, возможно, было совсем наоборот. Основываясь на анализе костей черепа новонайденной доисторической птицы, палеонтологи предположили, что сочлененная верхняя часть клюва появилась намного раньше, чем думали прежде, а сросшееся небо развилось у птиц позже. Исследователи подробно описали свои выводы в статье, опубликованной в журнале Nature.

Новый вид древних зубастых птиц, идентифицированный с помощью компьютерной томографии в 20-летнем скальном блоке коллекции окаменелостей из карьера, расположенного неподалеку от Льежа, получил наименование Janavis finalidens (Janavis указывает на Януса, двуликого римского бога всех начинаний, дверей, входов и выходов; avis — «птица» на латыни; finalidens сочетает в себе латинские слова «завершение» и «зубы»). Эта птица жила 66,7 млн лет назад, в самом конце эпохи динозавров, и весила около 1,5 кг.

Максим Борисов

Nature (nature.com/articles/s41586-022-05445-y)

smithsonianmag.com/smart-news/how-a-67-million-year-old-fossil-turns-the-theory-of-bird-evolution-upside-down-180981219/

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