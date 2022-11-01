«Возвращение имен»: от третьего Рима до первого

29 и 30 октября акция «Возвращение имен» прошла более чем в 20 странах и 70 городах мира (во многих — впервые)1. Запись онлайн-трансляции можно посмотреть на сайте мероприятия2. Участники зачитывали имена жертв государственного террора, в том числе своих родственников. Впервые акция состоялась в Москве у Соловецкого камня в 2007 году, в семидесятую годовщину Большого террора. За 15 лет акция приобрела международный масштаб, в ней приняли участие десятки тысяч человек. В нынешнем году власти Москвы наложили запрет на традиционное чтение имен в течение всего дня на Лубянской площади, сославшись на коронавирусные ограничения, однако к памятнику в сквере у Политехнического музея возлагали цветы, а группы участников акции собирались, в частности, у бывшего здания «Мемориала» на Каретном ряду, на Донском кладбище и у здания № 13 на Маросейке, где в начале 1990-х годов по инициативе жителей была установлена табличка «Всем, кто жил в этом доме и не вернулся. 1941–1945. 1937–1952». 7 октября инициатор акции — общество «Мемориал» — стало лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с председателем белорусской правозащитной организации «Весна» Алесем Беляцким и украинским «Центром гражданских свобод». Ранее «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» были внесены Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов, а затем ликвидированы по решению суда.

А. О.

Берлин, Штайнплац (район Шарлоттенбург), около камня «Памяти жертв сталинизма»



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1 t.me/toposmemoru/2060 (источник фото)

2 october29.ru/live/

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