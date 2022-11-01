Тесты к месту

Показания приборов могут подвести, тогда последним индикатором остается человек.

Станислав Лем. Насморк

Многие критикуют использование тестов в качестве метода проверки знаний вообще. Но нельзя ли представить себе ситуации, когда применение именно такого метода наиболее оправдано? И нельзя ли посредством каких-то модификаций расширить область разумного применения тестов?

Тестом принято называть вопрос с вариантами ответов, из которых верен лишь один (реже — несколько), причем требуется отвечать достаточно быстро. Это искусственный формат, в реальной научной работе не бывает задач в таком формате и в инженерной подобное бывает редко — только на испытаниях. Это формат, придуманный для массового, быстрого и автоматического получения данных, т. е. уступка низкой квалификации экзаменаторов. Наконец, при подготовке к экзамену с применением тестирования часто используются специфические тренировки — натаскивают именно на этот формат, что вредно для дальнейшего обучения.

Однако на практике действительно встречаются виды деятельности, требующие быстрых решений типовых задач либо простого выбора из похожих ситуаций (которые в таком случае важно не перепутать). Примерами могут служить хирургия и скорая помощь; работа с аудиторией, когда надо реагировать быстро, — реклама, торговля, политика; силовое противостояние. Тестовые методики применяются обычно в простейшем виде, но они могут быть усовершенствованы, и это расширит сферу разумного их применения. Каковы пути такого усовершенствования?

Тестовая методика может имитировать разные ситуации — как идеальные, так и реальные с разной степенью сложности. Например, в идеальной ситуации контроль времени может быть не жестким: аппарат для ультразвуковой или рентгеновской диагностики, радиостанция и космический корабль работают безукоризненно, врач имеет возможность посоветоваться с коллегой, спортсмен — с тренером, боец — получить указания от командира. В других ситуациях контроль времени может быть жестким, а возможности для консультаций внезапно могут оказаться утраченными (с обрывом связи), что заставит испытуемого испытать стресс. Более того, из-за плохого качества связи или по иной причине можно получить неправильный совет. Тестовая методика способна легко имитировать все эти ситуации.

Во многих случаях правильный ответ один, и это известно испытуемому. Однако предлагаемые варианты могут содержать не один правильный ответ, а несколько, причем количество правильных может быть заранее неизвестно. Более того, ответы могут иметь разную степень правильности. Например, в медицине при отсутствии стандартного протокола могут быть более надежные, но в целом менее эффективные действия, а могут быть потенциально рискованные, но более эффективные. В тесте можно не только потребовать указать правильные, но и обратить внимание на подобные нюансы.

Вопросы в тесте могут быть связаны между собой, выстраиваться в единую систему. Тогда можно определить, долго ли держится информация в сознании испытуемого. То есть учитывает ли он, как именно ответил на один из предыдущих вопросов. Вопросы, составляющие систему, могут имитировать многоступенчатое рассуждение, когда разные — как правильные, так и неправильные решения — направляют экзаменуемого на разные траектории дальнейших опросов.

Тест может выявлять способность испытуемого к обучению. То есть вопросы в тесте могут носить учебный характер (как прямо давая информацию, так и приводя к ней), а потом контролировать достигнутый уровень обученности.

Тест может выявлять наличие критического мышления, а также сохранение самообладания под давлением авторитета. Для этого, например, можно предлагать заняться поиском ошибок в формулировках и выводах, приписываемых реальным либо мифическим авторитетам.

Тест может выявлять способности к «разветвленному мышлению», например, путем выбора варианта вопроса, который вы зададите пациенту или коллеге, и варианта интерпретации ответа.

Итак, тесты могут быть существенно «умнее», чем применяемые обычно, они способны давать существенно больше информации об испытуемом. Однако для этого они должны быть соответствующим образом устроены.

Леонид Ашкинази

См. также: