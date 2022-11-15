Форум «Наука за мир и развитие» — 2022

10 ноября в новооткрытой академии «Маяк» имени Андрея Сахарова на набережной Волги в Нижнем Новгороде прошел в гибридном формате международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке госкорпорации «Росатом». Глобальные вопросы современности обсудили: Анатолий Красильников, директор частного учреждения госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР»; Адриана Марэ, физик-теоретик родом из ЮАР, руководительница Фонда космического развития Африки; а также, в онлайн-режиме, Алексей Фёдоров, профессор МФТИ, руководитель научной группы Российского квантового центра и Университета МИСИС; Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона; Дун Лян, заместитель генерального секретаря Китайского национального комитета Международного общества «цифровой Земли»; Габриэла Байлас, специалист в области физики элементарных частиц родом из Бразилии, популяризатор науки в социальных сетях, в настоящее время — сотрудница Университета Цукубы (Япония). Приветственное слово по видеосвязи произнес генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Академия открылась 6 октября в неоготическом здании бывшего промышленного корпуса банка Рукавишникова, выстроенного по проекту Фёдора Шехтеля в 1910-е годы. Со времен Первой мировой войны вплоть до 2015 года там располагалась швейная фабрика. Некоторое время памятник архитектуры пустовал. В итоге реставрацию профинансировал «Росатом», вложив в проект около 200 млн руб. Посильная помощь также была оказана из регионального и федерального бюджетов. Теперь «Маяк» предполагается использовать на благо образования и науки.

Подробности о форуме от нашего корреспондента — в следующем номере газеты ТрВ-Наука.

А. О.

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