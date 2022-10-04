Русская осень

Уважаемая редакция!

Владимир Ильич Ленин жестко критиковал буржуазную интеллигенцию, известна его крылатая фраза о том, что это не мозг нации, а кое-что еще. И в наше капиталистическое время эта фраза остается исключительно верной, если говорить не про воспитанную в СССР народную интеллигенцию, не про российскую патриотическую интеллигенцию, а про либерально-капиталистическую интеллигенцию, для которой Запад — маяк и светоч цивилизации, а всё остальное — царство зла, варварства и жестокости. Ее состав разнороден. Это и разного рода офисные хомячки, получающие неадекватно большие зарплаты за протирание штанов в банках и разных IT-конторках. Это и различные аналитики и консультанты, паразитирующие на государственных и частных контрактах и мнящие себя пупами Земли. Это, конечно, и некоторые представители научно-образовательного сообщества, привыкшие всегда держать фигу в кармане. Их тошнит от слова «патриотизм», но они готовы с огромным удовольствием проедать не только западные, но и российские гранты, главное, чтобы денег было побольше, побольше.

В моральном плане всю эту публику можно охарактеризовать просто: гнильца! В спокойные времена она привыкла ходить по ресторанам, ездить по зарубежным курортам и перемывать косточки власти. Иногда это сытые и самодовольные, уверенные в себе деятели, а иногда желчные и дерганные. Но роднит их одно — отношение к своей стране. И в нынешний грозный момент, когда до зубов напичканные натовским вооружением украинские националисты поперли на наши позиции на севере и на юге Украины, когда Родина обратилась к своим гражданам посредством Указа президента, от них бесполезно ждать хотя бы проблесков гражданственности и патриотизма.

В страхе за свою драгоценную шкуру многие представители так называемой интеллигенции побежали пачками скупать наличную валюту, закупать билеты на самолеты, на худой конец устремились на своих машинах к финским, грузинским и казахским границам. Сотнями тысяч! В панике некоторые даже бросали машины на пограничных переходах. Как некогда сказал товарищ Цицерон — о времена, о нравы!

Другие, и к их числу относится значительная часть либеральной научной интеллигенции, избрали иную тактику. Они умные, шкурки своей драгоценной им жалко, но и слезать с государственного кошта им также не хочется, поэтому они тут же закричали, что ученые очень-очень ценны, что нужно предоставить им бронь и отсрочку — аспирантам и молодым ученым, кандидатам и докторам. Самое смешное в том, что руководство страны и без того уделяет большое внимание сохранению научного потенциала, и без криков либералов оно даст и дает все нужные брони и отсрочки.

Ценность ценностью, коллеги, но ведь должна быть и совесть, должна быть гражданственность, должен быть патриотизм! Не каждый готов прятаться за бронью, радуясь, что взяли не его, а кого-то другого. Вы не подумайте, я бы сам отправился отдать свой долг, не дожидаясь повестки, но старость не радость. Мало я нынче пригоден для боевых действий. Я гораздо больше пользы стране смогу принести здесь, в тылу, укрепляя стойкость и уверенность в победе у нашего населения. И, безусловно, постараюсь это сделать.

Но есть у меня и повод для радости. Есть в нашем научном сообществе много настоящих патриотов, которые понимают, что мы должны противостоять небывалому натиску Запада. Патриотов, которые готовы еще ударнее работать на благо страны, в том числе укрепляя ее обороноспособность. Которые готовы, если надо, вновь и вновь затянуть пояса, продолжая свой нелегкий труд. Которые всегда поддержат национального лидера и его действия.

А, главное, я очень рад, что вслед за Русской весной 2014 года, когда Крым вернулся в родную гавань, наступила Русская осень 2022 года, когда в состав Российской Федерации согласно практически единодушной воле народа, высказанной на референдумах, наконец вернулись еще четыре региона, некогда прозябавших под украинским гнетом: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это великий праздник не только для жителей этих областей, но и для каждого гражданина и патриота России! Когда я поднимал свой стакан, у меня по щекам текли слезы, и это были слезы гордости и радости. Надеюсь, это не последние регионы, которые вернулись в нашу большую семью.

А вот кое-кому западнее нас я не позавидую. Потому что для всяких там немцев и поляков без нашего газа скоро наступит Русская зима. И их мне не жалко: нечего плясать под американскую дудку, нечего вредить России. Американцы уже отблагодарили их по достоинству, подорвав наши трубопроводы. Впрочем, наша страна не злая: мы готовы понять и простить замерзших европейцев, если они раскаются и признают свои ошибки, откажутся от своей близорукой позиции и поймут, что возвращение исторически российских территорий в Россию неизбежно.

Ваш Иван Экономов

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