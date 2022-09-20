Средневековый складной стул

Археологи в древнем германском захоронении знатной женщины обнаружили чрезвычайно редкий погребальный инвентарь — 1400-летний металлический складной стул, вероятно, олицетворявший собой власть и высокий статус его владельца в раннем средневековье. Этот артефакт, содержащий в своей основе железный каркас, в сложенном виде обладает размерами 70×45 см. Он был найден группой специалистов из баварского регионального управления по охране памятников1 в прошлом месяце в деревне Эндзее — части коммуны Штайнсфельд в округе Ансбах.

Хуберт Фер (Hubert Fehr2), археолог из BLfD, рассказал изданию Live Science3, что этот стул датирован примерно 600 годом н. э. и связан с захоронением женщины, умершей в возрасте 40–50 лет. «Хотя по результатам раскопок пока еще рано говорить о личности женщины, — сказал Фер, — мы знаем, что она имела высокий социальный статус, о чем свидетельствуют предметы, найденные на месте захоронения». По его словам, хотя сохранилась лишь металлическая основа стула, вполне возможно, что он был изготовлен и из других материалов, таких, как дерево и кожа. Изучение стула под рентгеном может раскрыть дополнительные подробности его конструкции. «Железо стула покрыто коррозионными слоями, и иногда в этих слоях можно найти уцелевшие части дерева и кожи», — пояснил ученый.

В целом стулья в захоронениях попадаются чрезвычайно редко, и лишь одно известное захоронение такого рода найдено в Германии. По всей Европе насчитывается 29 раннесредневековых захоронений со стульями, и лишь шесть из них имели железную конструкцию. Поскольку эти сиденья часто изготавливались из органических материалов вроде дерева, слоновой кости, кожи или тканей, единственными сохранившимися элементами могут оставаться лишь скреплявшие их гвозди или металлические рамы.

«Найденный объект имел очень специфическое символическое значение в древности и использовался как знак отличия епископов, священников, военной знати и других лиц, облеченных властью, — в основном, конечно же, мужчин в патриархальной Германии, — рассказал Фер. — Удивительно, что большинство найденных захоронений со стульями относятся при этом к женским захоронениям, и это показывает, что знатные женщины не были лишены этого символа, связанного со властью».

На месте вышеописанного захоронения была обнаружена также крупная стеклянная бусина, изготовленная в технике миллефиори (итал. millefiori — «тысяча цветов»), испещренная стеклянными вкраплениями разного цвета, сплавленными вместе. Исследователи использовали ее, чтобы датировать это захоронение 600 годом н. э.

Помимо стула и бусины, на том же месте было найдено множество других погребальных принадлежностей, в том числе жемчужное ожерелье с маленькими разноцветными стеклянными бусинами, накинутыми на шею скелета; пояс с несколькими брошками; пряслице для ручного прядения пряжи; и кость животного, возможно, фрагмент ребра коровы, которая, вероятно, осталась от какого-то жертвенного приношения.

Исследователи также обнаружили рядом с женщиной захоронение мужчины. Хотя личность этого человека также не выяснена, он был похоронен с полным набором вооружения, включая копье и щит, а также поясной ремень с бронзовой пряжкой и поясной сумкой.

М. Б.

1 BlfD — blfd.bayern.de

2 ufg.uni-freiburg.de/Mitarbeiter/lehrpersonal/fehrleben

3 livescience.com/folding-chair-medieval-burial-germany

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: