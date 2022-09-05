Приглашаем на форум СибАстро

С 23 по 25 сентября на берегу Обского моря, недалеко от Новосибирска, пройдет XVII Сибирский астрономический форум.

СибАстро приглашает к участию всех, кто неравнодушен к астрономии, хочет найти свое место во Вселенной, мечтает увидеть звездное небо в настоящий телескоп и, наконец, просто пообщаться с единомышленниками. Цель форума — подсказать молодому поколению, как можно с интересом и пользой проводить свободное время, помочь в профессиональной ориентации школьников, обсудить современные достижения науки о космосе.

С 2006 года Сибирский астрономический форум ежегодно проводится в окрестностях Новосибирска. Мероприятие проходит в середине сентября — это время темных ночей, благоприятных для астрономических наблюдений, и относительно теплой погоды.

В программе проведения форума ожидается участие профессиональных ученых и любителей. Лекции прочтут Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, и Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского университета. Школьники смогут пообщаться с летчиком-космонавтом, героем России Андреем Борисенко, совершившим два космических полета. Александр Хохлов из компании «Геоскан» расскажет о частных спутниках и о будущем российской пилотируемой космонавтики. Руслан Ильницкий и Максим Бочаров поделятся опытом астрономических наблюдений и развития любительской астрономии. Ну а Павел Шубин попробует разрешить вопрос о жизни на Марсе.

Сибирский астрономический форум — это совместное мероприятие мэрии города Новосибирска, Новосибирского приборостроительного завода (АО НПЗ), Сибирского государственного университета геосистем и технологий (бывш. СГГА). Поддержку форуму оказывают научные и учебные организации, деятельность которых напрямую связана с любительской и профессиональной астрономией, а также разработчики и производители астрономической техники, другие коммерческие и общественные организации.

СибАстро-2022 ждет всех, кому небезразлично звездное небо.

Подробности на сайте sibastro.ru

Фотографии из группы vk.com/sibastro

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