Фарс на выборах президента РАН

Клуб «1 июля» считает оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы президента РАН, которое привело к исключению различными методами двух кандидатов, занявших два первых места на выборах пять лет назад. Важнейшим принципом деятельности Российской академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де-факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН.

1julyclub.org/node/396

19 сентября Александр Сергеев на общем собрании членов РАН заявил о снятии своей кандидатуры и назвал это решение вынужденным. По его словам, выборы проходят в «беспрецедентных условиях»: академики «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: