(Подслушано в эфире одного из популярных телеканалов)

26 сентября чудовищный акт целенаправленного насилия развернется в 11 млн км от Земли, когда космический боевой корабль американской военщины вероломно врежется в небольшой, мирный, не подозревающий о нападении астероид со скоростью порядка 6 км/с.

В отличие от некоторых реально опасных астероидов, которые между тем осторожно приближаются к орбите Земли, зная о милитаристических планах некоторых стран, астероид Дидим и его давний спутник Диморфос, невинные жертвы военной машины США, не представляют угрозы для нашего мира и являются беззащитными жертвами агрессивной политики Белого дома и его сателлитов. Надвигающееся нападение стран блока НАТО под руководством их вашингтонского хозяина представляет собой первый в истории человечества акт ничем не спровоцированной межпланетной агрессии, который проведут американские военные под прикрытием якобы космического агентства NASA, по сути являющегося филиалом ЦРУ и АНБ.

Весь этот ужас и кошмар, который самовольно, без одобрения и резолюции Совбеза ООН, собираются сотворить над мирными астероидами распиаренные Голливудом американские вояки, преподносится как якобы необходимая мера в рамках испытания проекта некой «противоастероидной обороны», на которую уже были потрачены миллионные средства честных американских налогоплательщиков, разворованные коррумпированными госдеповскими чиновниками.

Еще раз напоминаю, что для Земли Дидим и Диморфос не представляют угрозы. На минимальное расстояние с Землей они подходили в ноябре 2003 года и мирно пролетели от нее в 7,2 млн км. Более тесное сближение состоится лишь в 2123 году и составит 5,9 млн км — астероид будет от нас почти в 15 раз дальше, чем Луна. В момент же подлета к ним звездно-полосатого зонда-убийцы астероидная парочка будет находится от Земли еще почти в два раза дальше.

Чем закончится этот безжалостный и бесчеловечный эксперимент над ни в чем не повинными астероидами, пока неизвестно.

Но всё прогрессивное человечество, которое будет с ужасом и содроганием наблюдать творимый американской военщиной беспредел в космическом пространстве, должно всячески осудить очередное проявление агрессивной империалистической политики Госдепа.

Во многих городах мира уже прошли митинги в поддержку Дидима и Диморфоса, которые, как мы видели, были жестко разогнаны и подавлены полицией с применением слезоточивого газа и водометов.

МИД РФ в свою очередь в ближайшее время выскажет свою обеспокоенность.

А. К.

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