План Десятилетия

Уважаемая редакция!

Все мы хорошо помним, что весной Владимир Владимирович Путин объявил предстоящее десятилетие Десятилетием науки и технологий. Это, прямо скажем, эпохальное событие для нашей науки, да и, пожалуй, для нашей страны. И, несомненно, признак огромного внимания государства к вопросам научно-технологического развития, причем в тот момент, когда у него вагон и маленькая тележка неотложных проблем.

Зная, сколь высоко руководство страны ценит науку, чувствуя его всемерную психологическую поддержку на десятилетие вперед, чувствуешь, как у тебя за спиной вырастают крылья, чувствуешь острое желание трудиться даже в нынешних нелегких условиях, даже закусывая шашлыком на тридцатиградусной жаре. В нас верят, на нас надеются — что может быть лучше для нормального человека, чем ощущение собственной востребованности?

Для нормального — ничего, но для многих наших вроде как коллег, оказывается, этого совершенно недостаточно. Эти обывательские натуры склонны на всё смотреть сугубо прагматически, я бы даже сказал — меркантильно. Да еще и попусту злобствовать, когда их дико завышенные ожидания оказываются обманутыми.

Совсем недавно я пообщался с таким вот коллегой. От него я узнал, что правительство утвердило план проведения Десятилетия науки и технологий. Товарищ просто брызгал слюной, начал он с того, что употребил всем хорошо известную цитату Сергея Викторовича Лаврова в адрес составителей плана мероприятий. При всём моем уважении к этому выдающемуся государственному деятелю, данные слова в столь авторитетном издании, как «Троицкий вариант», воспроизвести невозможно.

Последующую его тираду можно вкратце охарактеризовать так: это полная дурь и профанация. Он процитировал документ: «Основными задачами реализации плана являются привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших для развития общества и страны задач, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России». А потом сказал, что для этого планируется. Не условия работы в науке улучшать, не денег ученым больше платить, не современное оборудование закупать, нет. А проводить разные мероприятия.

Например, есть там проект «Научные детские площадки», направленный на детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также и родителей. Деток, многие из которых толком не умеют еще читать и писать, предлагается знакомить с базовыми научными принципами, а их родителей — с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает карьера ученого. «Ну круто же, Ваня?» — риторически вопрошал он.

Или научное волонтерство: вовлечение граждан в масштабные исследовательские проекты, в том числе по сбору и анализу научных данных. «Волонтерство, Карл! — кричал он. — Это что за бред?! Они хотят заставить нас работать бесплатно? Или тетю Зину, отняв у нее швабру, помогать нам обрабатывать данные отправят?»

Или вот научно-популярный туризм, такая инициатива еще есть. В частности, в ее рамках предполагается разработка научно-популярных маршрутов, связанных с исследовательскими объектами. Наверное, продолжал он, мужиков, привыкших к отдыху в Турции по системе «всё включено» и прыжкам в бассейн с воплями «Тагил рулит, разруливает Тагил!», предполагается отправлять осматривать ускорители и синхротроны.

Тут я заметил, что в России существуют исследовательские объекты на любой вкус. К примеру, в Ялте есть институт виноградарства и виноделия «Магарач». Экскурсии по этому объекту, уверен, были бы востребованы у отдыхающих не только в разгар сезона, если бы за разумные деньги предлагалась дегустация винодельческой продукции с возможностью приобретения понравившихся образцов. Это работало бы сразу на несколько направлений плана. Тут вам и рост количества людей, которые используют продукты и сервисы российского производства. Тут и своего рода научное волонтерство. Да-да, я бы сам с удовольствием поехал летом на месяц волонтером на данный исследовательский объект, проводил бы там бесплатно экскурсии для отдыхающих. Комната для проживания и возможность бесплатно дегустировать винодельческую продукции в неограниченных количествах — и ничего больше мне не нужно! Если хватит здоровья, я и два месяца готов поволонтерить. Представьте себе: лето, Ялта, Черное море — и море крымских сухих и крепленых вин, портвейнов, коньяков! Как душевно общался бы я с экскурсантами, с каким неподдельным энтузиазмом нес бы российскую научно-исследовательскую продукцию в массы! И, само собой, граждане после общения со мной понимали бы, что ученые — это не какие-то очкарики, занимающиеся наводящей тоску заумью, а свои в доску парни, занимающиеся исключительно важными, интересующими самые широкие круги общественности проблемами.

Коллега мой плюнул и ушел, сказав: «Всё бы тебе, Ваня, зубоскалить!» Но я-то был совершенно серьезен: открывшаяся возможность принять участие в реализации Плана проведения Десятилетия науки и технологий буквально окрылила меня и всё, что мне хочется — понять, где записывают в научные волонтеры в Ялту на следующий год.

Ваш Иван Экономов

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