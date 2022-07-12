Злокачественная шпиономания

11 июля стало известно, что Новосибирский областной суд признал законным заключение под стражу 54-летнего физика Дмитрия Колкера, умершего от рака поджелудочной железы через несколько дней после ареста по делу о госизмене. Защита намерена обжаловать это решение. Адвокат ученого Александр Федулов отметил, что тело Дмитрия Колкера до сих пор не выдают родственникам по бюрократическим причинам [1].

Дмитрий Колкер был заведующим лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета и научным сотрудником Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, докт. физ.-мат. наук, автором 112 научных работ.

28 июня был арестован 75-летний Анатолий Маслов, профессор Новосибирского госуниверситета и Новосибирского государственного технического университета, глав. науч. сотр. Института теоретической и прикладной механики СО РАН. По сведениям журналистов, специалиста в области динамики вязкого газа подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком [2].

В апреле 2021 года, в день космонавтики, по статье о госизмене был арестован Валерий Голубкин, профессор МФТИ, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, а в декабре 2020 года — его начальник Анатолий Губанов. Адвокаты сообщали, что их задержание связано с участием в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского лайнера HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles — INTernational) [3].

Более года в СИЗО «Лефортово» провел Виктор Кудрявцев, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Он был арестован в июле 2018 года, так как, по версии следствия, передавал секретные сведения о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» в Фон-Кармановский институт гидродинамики в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках программы FP7-SPACE [4]. Ученый болел диабетом и раком легкого. В сентябре 2019 года в связи с состоянием здоровья его выпустили под подписку о невыезде. Кудрявцев скончался 29 апреля 2021 года в возрасте 77 лет.

В мае 2020 года по тому же делу был арестован Роман Ковалёв, ученик Виктора Кудрявцева, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш. Он также был освобожден из СИЗО по состоянию здоровья и умер около двух недель спустя, в апреле 2022 года, от рака четвертой стадии [5].

А. О.

1. tass.ru/proisshestviya/15179745

2. academ.info/news/science-and-education/20323/

3. kommersant.ru/doc/4996337

4. kommersant.ru/doc/3850609

5. t.me/deptone/3113

Заявление о Дмитрии Борисовиче Колкере

Клуб «1 июля» выражает соболезнования и глубокое сочувствие родным, близким и коллегам Дмитрия Борисовича Колкера, скончавшегося 2 июля 2022 года в московской больнице, куда он был доставлен из следственного изолятора.

Клуб «1 июля» выражает решительный протест против действий следственных органов в отношении доктора физико-математических наук Д. Б. Колкера. Он был арестован 30 июня в Новосибирске по обвинению в государственной измене и перевезен в СИЗО «Лефортово». Ему вменялось в вину прочтение нескольких лекций для китайских студентов в 2018 году.

Следует обратить внимание на два очень существенных обстоятельства.

1. По имеющимся у нас сведениям, все лекции прошли предварительную экспертизу (акт экспертизы [1] приложен к данному заявлению) и получили разрешение на вывоз за границу как не содержащие сведений, составляющих государственную тайну. Это обычная практика при выступлении российских ученых с докладами на зарубежных конференциях и семинарах или с лекциями в университетах.

2. Д. Б. Колкер был арестован на больничной койке в Новосибирске и увезен в следственный изолятор «Лефортово» (Москва) в состоянии IV (терминальной) стадии рака поджелудочной железы (находился на искусственном кормлении). Это бесчеловечное действие следственных органов грубо нарушает элементарные принципы гуманизма.

Мы возмущены тем, что тяжелобольной человек был помещен под стражу (онкология IV стадии входит в состав Постановления правительства № 3 о медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, от 14.01.2011), и считаем, что порядок расследования дел о государственной измене создает неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям. Как выясняется, несмотря на экспертные заключения, подтверждающие отсутствие сведений ограниченного доступа в материалах, публикуемых в научных журналах и представляемых на конференциях и семинарах, а также в лекциях для студентов, по неизвестным причинам решения экспертных комиссий могут быть в дальнейшем проигнорированы, а исследователи обвинены в разглашении государственной тайны и даже государственной измене.

Мы требуем привлечь к ответственности виновных в смерти нашего коллеги.

Клуб «1 июля»

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