Сеять и сажать

Уважаемая редакция!

В трудную годину как никогда важно вести деятельность просветительскую, так сказать, сеять разумное, доброе, вечное. Но в столь сложной обстановке нужно делать это не абы как, а в соответствии со специальными правилами, которые регламентируют подобную деятельность и не дают чуждым силам возможностей воздействовать на неокрепшую психику юного поколения, сеять вредоносные и провокационные идеи. В этом отношении наши законодатели уже провели определенную работу, приняв закон о просветительской деятельности, а недавно и правительство утвердило правила ведения просветительской деятельности.

Конечно, из-под регулирования была выведена деятельность, связанная с культурно-просветительской работой религиозных организаций. Естественно, проверенных религиозных организаций. Это и понятно: если навязывать таким организациям какие-то сложные правила, то можно учинить серьезные препятствия сотворению духовных скреп, без которых наша страна не сможет сохранить самобытность своего пути.

С другой стороны, абсолютно правильно предъявленное к иностранным агентам требование маркировать свою овечью шкуру волчьим знаком. Нельзя позволять антироссийским силам бесконтрольно реализовывать свои пропагандистские мероприятия в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности!

Чиновники будут получать уведомления о планируемых просветительских мероприятиях и проверять, соответствует ли планируемое утвержденным правилам и интересам России. И это очень здорово. Попыткам вражеских сил оболванить молодое поколение поставлен надежный заслон! Пусть либералы стенают и охают, не стоит обращать на это никакого внимания: интересы дела — вот что должно учитываться в первую и вторую очередь.

Считаю, что это один из тех шагов, которые закладывают здоровый фундамент нашего общества. Вообще, в условиях специальной военной операции всё быстро становится ясным и понятным. Это вам не мутная вода мирного времени, тут все быстро делятся на своих и чужих: тех, кто в сложное время остается со своей страной, и тех, кто бежит в какую-нибудь уютную заграницу и охаивает действия нашего руководства. Обычно это делается с безопасной дистанции, ибо перевертыши, в отличие от истинных патриотов и наших солдат, не готовы рисковать не только жизнью и здоровьем, но даже мещанским благополучием.

В такое время особое значение приобретают знаки и символы, которые позволяют отделить своих от врагов, позволяют консолидировать нацию, сплотить ее для выполнения поставленных задач. В этом отношении мне очень правильными кажутся те решения в отношении использования российского флага, которые принимаются и предлагаются. Поднятие флага, исполнение гимна в российских школах в начале учебной недели — это еще один важный шаг в насаждении правильных, патриотических символов, так сказать, высевании зерен патриотизма.

Считаю, что нельзя ограничиваться школами, необходимо продолжать патриотическое воспитание молодежи и в вузах! Так и представляю, как толпа студентов и преподавателей заполняет площадь перед главным зданием МГУ, как поднимается российский флаг и исполняется гимн. А вечером, в темное время суток, на главном здании можно демонстрировать патриотические световые картины, портреты президента России и военачальников, сопровождая видеоряд патриотической музыкой.

Но конечно, во всём хороша мера. Даже во время боевых действий. Русская душа очень широка, и, увы, иногда эта широта дает некоторые нежелательные эффекты. По сообщениям СМИ, в начале июля в следственном изоляторе «Лефортово» умер новосибирский ученый Дмитрий Колкер, задержанный по обвинению в передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну. За пару дней до этого он был взят под стражу прямо в больничной палате, где проходил лечение, — у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Проще говоря, человеку жить оставалось уже недолго. Я понимаю, что обстановка сейчас сложная и кругом враги, что сажать врагов надо. Но, дорогие коллеги, случившееся — это уже перебор: такие ретивые действия отдельных сотрудников спецслужб льют воду на вражескую мельницу, позволяя врагам представлять наше государство бездушным и бесчеловечным, тогда как на самом деле русские — мирные, душевные и милосердные люди.

Однако из любых, даже печальных, событий мы, люди науки, должны извлекать уроки. Я уже раньше писал про то, что разумным научным работникам следует по возможности свести к минимуму контакты с иностранцами. Общение, конференции, чтение лекций… Вроде бы Китай — дружественная страна, содержание лекций было проверено и всё такое, а вот поди ж ты… Поэтому всем нужно зарубить себе на носу: меньше контактируешь — позже сядешь!

Ваш Иван Экономов

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