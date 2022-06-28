Намеки на сверхновую 1054 года нашли на византийских монетах

Историческая сверхновая SN1054 была, пожалуй, одним из самых захватывающих астрономических событий всех времен. И этот взрыв в конечном итоге сформировал то, что сегодня нам известно как M1 — Крабовидная туманность. Вспыхнувшая в 1054 году, эта сверхъяркая звезда остается одной из ярчайших задокументированных в летописях сверхновых в недавней истории Млечного Пути. Однако ее почему-то отмечала в своих записях лишь половина цивилизованного мира.

Как известно, о SN1054 сохранилось множество сообщений астрономов с Востока, особенно из Китая, Японии и исламского мира, однако почти полностью отсутствуют аналогичные упоминания в западных источниках. В астрономическом сообществе на протяжении десятилетий идут дебаты по вопросу странного отсутствия сведений о SN1054 в христианской Европе. Не исключено, что ученые тогда опасались упоминать о каких-либо изменениях в том месте, где подобных изменений быть не должно, где всё всегда должно оставаться совершенным и неприкосновенным, — на небесной сфере. Сомнения в теологической доктрине, господствовавшей в христианском мире, могли привести как к отлучению от церкви, так и прямо на костер.

Однако теперь первые намеки на наблюдения в Европе исторической сверхновой SN1054, остаток которой сейчас наблюдается в виде Крабовидной туманности в созвездии Тельца, возможно, обнаружены теперь на византийских монетах, отчеканенных во времена императора Константина IX Мономаха. По крайней мере, так утверждает международная группа ученых, подготовившая к публикации статью в European Journal of Science and Theology. Ее препринт размещен в репозитории arXiv.org1.

На специальных выпусках монет с Константином IX Мономахом Class IV обнаруживается странная деталь — сразу две звезды, что отличает их от стандартных «однозвездночных», выпускавшихся во времена правления этого монарха. Считается, что Class IV были отчеканены между летом 1054-го и весной 1055 года. На них присутствуют две звезды по обе стороны от головы Константина. Одна из этих звезд, очевидно, символизирует Венеру, Утреннюю звезду; сама же голова монарха, как полагают, представляет собой Солнце. Однако еще одна звезда потенциально может намекать на «звезду-гостью» (как ее называли китайские наблюдатели) — сверхновую SN1054. Более того, размер звезд несколько отличается на 36 монетах одного и того же года выпуска, которые исследователи отыскивали в музеях по всему миру. Предполагают, что изменения размеров звезды могли как раз отражать постепенное затухание сверхновой на небе в тот период.

Если всё так и есть, то это, конечно, весьма тонкий, но эффектный намек на поразительную астрономическую реальность, наблюдаемую в то время у людей над головами. Как и во многих подобных случаях, связанных с древней историей, здесь трудно отделить факты от предположений. Сами авторы отмечают, что они не знают, сколько было отчеканено подобных монет Class IV, их точные даты выпуска, нет конкретных доказательств того, что вторая звезда действительно представляет собой столь фантастическое астрономическое событие. Но многим романтикам хотелось бы думать, что тот, кто принимал решение о чеканке подобных монет, пошел на огромным риск для того, чтобы ученые спустя более чем тысячелетие наконец-то поняли, что европейские наблюдатели в те времена не были слепы. Безусловно, это любопытная историю, даже если ее фактическая основа до сих пор подвешена в воздухе.

Максим Борисов

1 arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2206/2206.00392.pdf;

universetoday.com/156416/do-ancient-coins-record-the-supernova-of-1054

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