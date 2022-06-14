Семь свободных искусств на восточной стене колокольни

14.06.2022 / № 355 / с. 12 /  Александр Буфетов /  Страницы истории /  Комментариев нет
Александр Буфетов
Александр Буфетов

Донателло — его «Пророк Аввакум» и «Жертвоприношение Исаака»; Микельанджело, в Никодимe давший, быть может, собственный портрет, предназначавший, быть может, для собственного надгробия скульптуру оплакивания Господа; Лоренцо Гиберти и его «Райские врата» — потрясенный посетитель музея dell’Opera di Santa Maria del Fiore едва может перевести дыхание, — a в небольшой галерее на втором этаже вдобавок ко всему посетителя встречают formelle a losanga (Шишков, прости!) c колокольни Джотто, бессмертные создания Андреа Пизано, изображающие свободныe искусствa.

Геометрия. Рельеф Андреа Пизано на Кампаниле Джотто
Геометрия. Рельеф Андреа Пизано на Кампаниле Джотто

Происхождение семи свободных искусств не до конца ясно; несколько огрубляя, можно сказать, что trivium — образованиe, полученноe Цицероном, а в quadrivium дополнительно добавляется то, чему учил Платон в Академовом саду. Деление восходит к Порфирию, прославленному автору «Введения в Аристотелевы категории» (Εἰσαγωγὴ εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας).

Pассуждения Порфирия продолжает Блаженный Августин, — а карфагенянин Марциан Каппеллa перечисляет семь свадебных подарков Меркурия Филологии: грамматика, риторика и логика, составляющие три пути, trivium; за ними же четыре пути более сложных, quadrivium: геометрия, астрономия, арифметика и музыка.

Боэций, за ним Кассиодор, позже Исидор Севильский поставили семь свободных искусств в основу университетского преподавания в Западной Европе; если же учесть, что в цели университетов входит готовить наших правителей и законодателей (например, будущие podestà часто учатся в университете Болонском), врачей (подготовкой которых, начиная еще с Пьетро дАбано, славится университет Падуанский), священников (например, ангельский доктор cвятой Фома Аквинский учился в университете Неаполитанском, только что основанном изумляющим мир Государем), то семь свободных искусств служaт и пропедевтической ступенью к изучению права, медицины, богословия.

В следующем номере мы подробнее рассмотрим изображения семи свободных искусств во флорентийских храмах.

Александр Буфетов, профессор РАН

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