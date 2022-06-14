Семь свободных искусств на восточной стене колокольни

Донателло — его «Пророк Аввакум» и «Жертвоприношение Исаака»; Микельанджело, в Никодимe давший, быть может, собственный портрет, предназначавший, быть может, для собственного надгробия скульптуру оплакивания Господа; Лоренцо Гиберти и его «Райские врата» — потрясенный посетитель музея dell’Opera di Santa Maria del Fiore едва может перевести дыхание, — a в небольшой галерее на втором этаже вдобавок ко всему посетителя встречают formelle a losanga (Шишков, прости!) c колокольни Джотто, бессмертные создания Андреа Пизано, изображающие свободныe искусствa.

Происхождение семи свободных искусств не до конца ясно; несколько огрубляя, можно сказать, что trivium — образованиe, полученноe Цицероном, а в quadrivium дополнительно добавляется то, чему учил Платон в Академовом саду. Деление восходит к Порфирию, прославленному автору «Введения в Аристотелевы категории» (Εἰσαγωγὴ εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας).

Pассуждения Порфирия продолжает Блаженный Августин, — а карфагенянин Марциан Каппеллa перечисляет семь свадебных подарков Меркурия Филологии: грамматика, риторика и логика, составляющие три пути, trivium; за ними же четыре пути более сложных, quadrivium: геометрия, астрономия, арифметика и музыка.

Боэций, за ним Кассиодор, позже Исидор Севильский поставили семь свободных искусств в основу университетского преподавания в Западной Европе; если же учесть, что в цели университетов входит готовить наших правителей и законодателей (например, будущие podestà часто учатся в университете Болонском), врачей (подготовкой которых, начиная еще с Пьетро дАбано, славится университет Падуанский), священников (например, ангельский доктор cвятой Фома Аквинский учился в университете Неаполитанском, только что основанном изумляющим мир Государем), то семь свободных искусств служaт и пропедевтической ступенью к изучению права, медицины, богословия.

В следующем номере мы подробнее рассмотрим изображения семи свободных искусств во флорентийских храмах.

Александр Буфетов, профессор РАН

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