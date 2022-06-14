Памяти Хартмута Кальмана

Физик Хартмут Кальман (1896–1978) завершил обучение в Гёттингенском университете в 1920 году. Диссертация была написана под руководством Макса Планка. Кальман стал сотрудником Института химии и электрохимии кайзера Вильгельма. В его исследованиях, в области на пересечении физики и химии, сочетались теория и эксперимент. С 1921 по 1933 год вышло более 50 статей, написанных им совместно с коллегами, — таков был стиль института, возглавляемого Фрицом Хабером. Кальман также играл важную роль как организатор финансирования исследований.

В 1933 году ученый был уволен за «неарийское происхождение». Ему не удалось переехать в Англию с только что созданным им ускорителем частиц, несмотря на поддержку Хабера. Однако компании IG Farben и AEG предоставили ему лабораторию, где он мог продолжать работу при особых ограничениях.

В то же время за ним охотились нацисты. Выполняя слежку, они часто прогуливались вблизи большого дома, где он жил вместе с женой, так что супругам несложно было вычислить эсэсовцев. Внутри дома был кольцевой коридор, и при появлении преследователей Хартмут мог свободно перемещаться по дому.

Эсэсовцы прогуливались группой, двигаясь в одном направлении. Хартмут и его жена Эрика использовали специальные сигналы, чтобы ученый мог узнавать, откуда они подходят к дому. Когда преследователи подходили к задней стороне дома, Хартмут мог перейти в переднюю часть.

Но однажды Кальмана обнаружили, задержали и сопроводили в автофургон для перевозки скота, чтобы отправить в концлагерь. Эрика в отчаянии, доходившем почти до безумства, использовала свои связи с католиками и нашла одного из друзей семьи, состоявшего в СС. Ему, с большим риском для себя, удалось организовать побег Хартмута. При этом дети супругов Кальман по нюрнбергским расовым законам не считались евреями и поэтому избежали преследований.

Хартмут Кальман более всего известен как создатель органического сцинтиллятора. У него были замечательные работы и в других областях. Возможно, одна из его наиболее важных статей, в соавторстве с Фрицом Лондоном, описывает процесс передачи энергии и заряда через относительно большое расстояние. В ней использовались принципы недавно созданной квантовой механики, и статья считалась основополагающей в данном вопросе.

В послевоенной Германии Кальман чувствовал себя некомфортно, несмотря на профессорство и должность в Институте Хабера. В 1948 году он получил приглашение из США. На основе собственных исследований в области люминесценции он организовал исследовательскую лабораторию в Нью-Йоркском университете. После выхода на пенсию в 1968 году он вернулся на родину, где прожил до 82 лет, скончавшись 11 июня 1978 года.

Один из его близких друзей в Америке вспоминал, что Кальман обладал замечательным чувством юмора, отличался энтузиазмом и кипучей энергией, был знатоком культуры и благородным человеком. Он обладал редким свойством быстро осознавать суть научной проблемы. Те, кто работал с ним, вспоминают рокот его голоса и всегдашнее приветствие: «Что нового?»

Валерий Лесов

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