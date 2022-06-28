Научный голод

Уважаемая редакция!

Пишу вам как представителям значимого и читаемого издания «Троицкий вариант».

Прошу вас осветить в небольшой заметке в газете проблему, которая, казалось бы, незаметно возникла для сотрудников Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН.

Я направил письма президенту Академии наук и руководителю Профсоюза работников РАН, но вряд ли они отреагируют без мощного инфоповода. Честно сказать, мне кажется, что без огласки вряд ли что-то изменится. Возможно, вы сможете подробнее разобраться в ситуации и помочь научному сообществу.

Некоторое время назад (по непроверенной информации) произошел конфликт между администрациями ФИАНа и ИОФРАНа, в результате чего под предлогом «обеспечения раздельных контуров безопасности» ворота и калитки между территориями этих двух исторически связанных организаций в Москве были закрыты на замки (территория в квартале улиц Вавилова, Губкина, Ляпунова и Ленинского проспекта). Еще несколько лет назад, в «доковидное» время, территории институтов были открыты для свободного прохода научного персонала, что способствовало местной «академической мобильности», можно было приходить на научные семинары соседей, легко взаимодействовать с коллегами, посещать столовые, находящиеся на территории ФИАНа. Именно к последнему я хочу привлечь ваше внимание.

Сейчас внутренние проходы между институтами заварены и закрыты на цепи и замки. Научные сотрудники ИОФРАНа оказались лишены общепита, остались без доступа в столовые. Обращения Совета молодых ученых по этому поводу воспринимаются «в штыки». Прошу вас обратиться одновременно к руководству двух институтов — Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН, чтобы разрешить их «территориальные споры», и дать возможность сотрудникам иметь свободный проход между институтами, в том числе восстановить возможность обедать в двух столовых ФИАНа сотрудникам ИОФРАНа — это важная часть быта работников, так как питание непосредственно в лабораториях запрещено. Кроме того, аргументом в пользу работников может быть то, что, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, п. 1, организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность, а ИОФРАН является такой организацией и имеет свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности № 3423 от 27 августа 2020 года, и в интересах руководства договориться с соседями и дать возможность аспирантам и сотрудникам нормально питаться.

Ранее всё было нормально, и все могли свободно проходить (об этом свидетельствуют таблички у ныне запертых ворот). «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат», — верно свидетельствует народная поговорка. Надеюсь, что под крышей нашей Академии наук всё же возобладает разум, а «театр безопасности» закончит свое представление. Прошу поспособствовать восстановлению свободного прохода между академическими институтами и организации общественного питания для всех сотрудников.

С уважением,

научный волонтер Антон Харчевский

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