Наши приоритеты

Уважаемая редакция!

Как это говорится, война войной, а обед по расписанию. Недавно завершилось Общее собрание Академии наук, кого-то выбрали, кого-то не выбрали, но теперь это всё уже в прошлом. И, как я люблю повторять, новые песни придумала жизнь. Теперь по просторам Интернета пошли слухи про злоупотребления нашего научно-образовательного министра.

Мол, Фальков пилит деньги, выделенные на программу «Приоритет 2030». Как известно, цель программы — формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Так вот, телеграм-каналы утверждают, что Валерий Николаевич Фальков сделал оператором программы контору, во главе которой стоит сестра его боевой подруги Елены Дружининой, работающей по совместительству заместителем министра. Через эту контору якобы шли большие деньги на фиктивные проекты, которые затем через фирмы-однодневки выводились в офшоры.

Якобы на эти деньги министр с подругой купили себе двухъярусную квартиру на искусственном острове Пальма в Эмиратах со всеми атрибутами шикарной жизни, включая хрустальную ванну. За каких-то несчастных два миллиона долларов. Кроме того, утверждается, что министр со своими подругами, в число которых входит еще и директор административного департамента министерства госпожа Татьяна Казакова, потратили еще 150 миллионов рублей на покупку квартир в элитных местах Москвы.

Коллеги, очевидно, что всё это клевета, очередные происки вашингтонского обкома. Ни одно серьезное издание эту информацию не подтверждает. Разве могут быть сомненья в безупречной репутации министра? Но предположим (только предположим!), что здесь есть хоть доля правды…

Что тут можно сказать? Валерий Николаевич — мужчина импозантный, в полном расцвете сил. Почему бы ему не обратить внимание на симпатичных женщин, оказавшихся рядом по долгу службы? И не завязать с ними деловых отношений, перерастающих в личные. Любовь без отрыва от производства, так сказать.

Еще в советское время была выкована чеканная фраза: «Морально устойчив, хотя физически здоров». И Валерий Николаевич в этом плане как раз демонстрирует правильную компетенцию в части физического здоровья. И здоровую сексуальную ориентацию, что в наши времена совсем не маловажно.

Что же касается освоения бюджетных средств, то я лично вот что должен вам сказать, дорогие мои коллеги. Министр — это должность очень ответственная. Суперответственная. Это ведь правительственный деятель, вершитель судеб сотен тысяч людей. Особа, приближенная к императору.

И представьте себе, что такой человек, со своими боевыми подругами, существует всего на несколько миллионов рублей министерской зарплаты. Не живет, а именно существует. В то время как каждый паршивый бизнесмен средней руки, владелец какого-нибудь торгово-развлекательного центра, имеет квартиру в хорошем месте и шикарную машину, министр, которого сопровождает машина с мигалкой, ничего подобного не может себе позволить на свою зарплату.

В лучшем случае, переехав из Тюмени, он может купить себе квартиру на окраине Москвы или получить какое-нибудь унылое казенное жилье. И как при этом должен чувствовать себя человек, делящий многие миллиарды рублей? Унылым, пришибленным, ущемленным…

И каково тогда будет качество управления? Не говорю уже о том, что подобное положение является очевидной дискредитацией вертикали власти. Типа министр — это никто и звать его никак. А это, знаете ли, отбрасывает тень не только на правительство, но и на, страшно сказать, национального лидера, выше которого в нашей стране нет никого, кроме народа Российской Федерации.

Ведь если нет уважения к назначенным президентом министрам, то какое может быть уважение к самому президенту? Поэтому, очевидно, должно иметь место такое положение дел, при котором министр может блеснуть своим образом жизни в самом светском обществе, показать всем, что он достоин любви и уважения не только по должности, но и в силу своего образа жизни. И если ради этого требуется немного облегчить бюджет какой-нибудь приоритетной программы, то это не беда — таковы и именно таковы должны быть наши приоритеты.

Ваш Иван Экономов

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