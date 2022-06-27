Кентерберийский Homo heidelbergensis

Предшественники людей появились на юге нынешних Британских островов 560–620 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки, сделанные британскими исследователями на берегу Ла-Манша. Их статья опубликована в журнале Royal Society Open Science1.

Археологи из Кембриджского университета проводили раскопки на окраине Кентербери — древнего городка на юго-востоке Англии в графстве Кент — спустя столетие после того, как в этих местах впервые были обнаружены каменные орудия. Их исследования подтверждили, что человек гейдельбергский, один из предшественников сапиенсов и неандертальцев, заселил южную часть Британии в тот период, когда она была соединена с Европой сухопутным мостом. Помимо всего прочего, удалось проследить и за некоторыми первыми попытками обработки шкур животных в Европе.

Описываемый участок, который находится рядом с древним руслом реки, попал изначально в поле зрения ученых в 1920-е годы, когда местные рабочие раскопали здесь ручные топоры и рубила, большинство из которых сейчас хранится в Британском музее. Однако достаточно надежно возраст их тогда определить не удалось, это сделали лишь с применением современных методов датирования в ходе новых раскопок. Причем в ходе новой экспедиции не только датировали первоначальное место ранее найденной стоянки, но и нашли новые кремневые артефакты, в том числе самые первые скребки для шкур.

Возраст каменных орудий определили с помощью метода инфракрасной радиофлюоресценции — так можно устанавливать время, когда песчинки полевого шпата в последний раз подвергались воздействию солнечного света, — то есть момент их захоронения. Всё указывает на то, что ранние люди посещали Британию уже 840, а возможно, даже 950 тыс. лет назад, но самые ранние визиты были сравнительно недолгими — холодные ледниковые периоды неоднократно вытесняли наших предшественников из Северной Европы. Свидетельства же повторной колонизации Британии в теплый период 560–620 тыс. лет назад до сих пор оставались довольно ненадежными.

Кроме надежного датирования мест поселения Homo heidelbergensi, впервые удалось найти инструменты нового типа — скребки. Доктор Томос Проффит из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, который анализировал артефакты, заявил: «Палеолитические скребки часто ассоциируются с обработкой шкур животных. Таким образом, обнаружение этих артефактов может свидетельствовать о том, что люди в это время обрабатывали шкуры животных, возможно, используя их в качестве одежды или утепляя ими свои жилища. Разнообразие каменных орудий, не только тех, что пришли к нам из первоначальных находок, но и полученные в результате новых раскопок, позволяет предположить, что гоминины, жившие на той территории, которая в будущем должна была стать территорией Британией, по-настоящему процветали, а не просто выживали из последних сил».

М. Б.

1 royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211904;

cam.ac.uk/stories/canterbury-suburbs-home-to-early-humans

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