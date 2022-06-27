Кентерберийский Homo heidelbergensis

28.06.2022 / № 356 / с. 15 /  М. Б. /  Новости науки /  Комментариев нет
Художественная реконструкция Homo heidelbergensis, делающего кремневый топор. Кафедра археологии Кембриджского университета. Илл. Габриэля Угето
Художественная реконструкция Homo heidelbergensis, делающего кремневый топор. Кафедра археологии Кембриджского университета. Илл. Габриэля Угето

Предшественники людей появились на юге нынешних Британских островов 560–620 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки, сделанные британскими исследователями на берегу Ла-Манша. Их статья опубликована в журнале Royal Society Open Science1.

Археологи из Кембриджского университета проводили раскопки на окраине Кентербери — древнего городка на юго-востоке Англии в графстве Кент — спустя столетие после того, как в этих местах впервые были обнаружены каменные орудия. Их исследования подтверждили, что человек гейдельбергский, один из предшественников сапиенсов и неандертальцев, заселил южную часть Британии в тот период, когда она была соединена с Европой сухопутным мостом. Помимо всего прочего, удалось проследить и за некоторыми первыми попытками обработки шкур животных в Европе.

Описываемый участок, который находится рядом с древним руслом реки, попал изначально в поле зрения ученых в 1920-е годы, когда местные рабочие раскопали здесь ручные топоры и рубила, большинство из которых сейчас хранится в Британском музее. Однако достаточно надежно возраст их тогда определить не удалось, это сделали лишь с применением современных методов датирования в ходе новых раскопок. Причем в ходе новой экспедиции не только датировали первоначальное место ранее найденной стоянки, но и нашли новые кремневые артефакты, в том числе самые первые скребки для шкур.

Ручной топор. Изображение: Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge
Ручной топор. Изображение: Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge

Возраст каменных орудий определили с помощью метода инфракрасной радиофлюоресценции — так можно устанавливать время, когда песчинки полевого шпата в последний раз подвергались воздействию солнечного света, — то есть момент их захоронения. Всё указывает на то, что ранние люди посещали Британию уже 840, а возможно, даже 950 тыс. лет назад, но самые ранние визиты были сравнительно недолгими — холодные ледниковые периоды неоднократно вытесняли наших предшественников из Северной Европы. Свидетельства же повторной колонизации Британии в теплый период 560–620 тыс. лет назад до сих пор оставались довольно ненадежными.

Кроме надежного датирования мест поселения Homo heidelbergensi, впервые удалось найти инструменты нового типа — скребки. Доктор Томос Проффит из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, который анализировал артефакты, заявил: «Палеолитические скребки часто ассоциируются с обработкой шкур животных. Таким образом, обнаружение этих артефактов может свидетельствовать о том, что люди в это время обрабатывали шкуры животных, возможно, используя их в качестве одежды или утепляя ими свои жилища. Разнообразие каменных орудий, не только тех, что пришли к нам из первоначальных находок, но и полученные в результате новых раскопок, позволяет предположить, что гоминины, жившие на той территории, которая в будущем должна была стать территорией Британией, по-настоящему процветали, а не просто выживали из последних сил».

М. Б.

1 royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211904;
cam.ac.uk/stories/canterbury-suburbs-home-to-early-humans

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