Уважаемая редакция!

Рвутся снаряды, трещат пулеметы, но их не боятся российские роты. Впрочем, конец мая и начало июня будут отмечены не только взрывами снарядов и бомб, но и Общим собранием Российской академии наук. С одной стороны, дело это вполне рядовое: собираются академики два раза в год. С другой стороны — рядовое, да не вполне: в этот раз в Академии выборы, академики и членкоры будут выбирать себе подобных.

К этому, вообще говоря, тоже все привыкли: кто же, как ни признанные до конца жизни крупными учеными люди, могут выбирать себе, так сказать, товарищей и братьев по оружию? Тех, кто будет получать от государства академическую стипендию. Так было, так будет. Организация солидная, существует сотни лет — через два года планируется отмечать трехсотлетие Российской академии наук. Казалось бы, остается только вслед за средневековыми студентами крикнуть «Vivat Academia!» и пожелать новых научных успехов избранным на почетные места.

Однако мы, ученые, должны понимать, что привычные вещи не могут быть хорошими просто потому, что они привычные. Это относится и к способу формирования славной когорты академиков. У нас в СССР была мощная наука, а распад Союза на независимые государства, отъезд многих сильных ученых за рубеж, жесткое и хроническое недофинансирование науки в девяностые годы, надо признать, негативно сказались на уровне нашей науки. Да и академиков в России стало заметно больше, чем было в СССР. А раз состав выборщиков стал пожиже и научные критерии — пониже, то каково качество вновь избираемых?

И дело не только в этом, но и в том, что в принципе существует такой аттракцион невиданной щедрости, как раздача государственных денег не несущими ни за что ответственности людьми. Давайте представим себе, что депутаты Государственной Думы будут выбирать новых членов парламента, чтобы заменить умерших, путем голосования. Давайте представим себе, что представители верхушки исполнительной власти будут сидеть на своих местах до самой смерти и заменяться таким же образом. Что сразу закричат? Караул, узурпация власти, геронтократия!

И правда, это было бы ужасно, это было бы дико, ведь источник власти у нас — народ, и именно честные и прямые выборы формируют доверие ко всем депутатам, губернаторам и президентам. Именно их уполномочивает на действия народ.

А почему членам РАН позволено делить деньги «доброго дяди» в своем ограниченном кругу, выбирая, кому дать, а кому отказать? Ладно бы если одни ученые выбирали других в знак уважения к научным заслугам, и никто бы за это никому не платил, но нет! Стипендию дай, медобслуживание дай, уважение дай — что это за подход?! Да еще и дай право безнаказанно критиковать политику властей, выстроенную на основе национальных интересов России. С какой стати, господа хорошие?!

Ладно бы все были во цвете лет, мощно двигали вперед науку, но ничего подобного нет! Не спорю, некоторые академики, конечно, внесли серьезный вклад в науку лет 20–30–40 назад, но далеко не все. Дальше там уже нужно разбираться, кто чей сын, зять, директор института, губернатор и, вообще, нужный и полезный человек. Но даже те, кто внес свой вклад лет -дцать назад, в каком состоянии они сейчас? В 80, в 90 лет…

Не спорю, есть те, кто и в девяносто, и в сто — огурцы, могут накатить водочки с соленым огурчиком. Но сколько таких? Большинство ли? А остальные — они за что получают казенные деньги, за какие текущие заслуги, кого и к каким высотам они ведут?

Думаю, в этой консерватории пора что-то подправить в плане активности и духоподъемности. Для начала, однако, нужно провести чистку рядов: те, кто не одобряет политики партии и правительства, не высказывается в поддержку специальной военной операции, должны быть сняты с государственного довольствия. Остальные должны быть немедленно направлены в вузы и школы, на заводы и фабрики, чтобы популярно и доходчиво, но с научной точки зрения объяснять важность и неизбежность происходящего. И конечно, однократной чисткой не отделаешься: нет никаких гарантий, что отдельные несознательные элементы, спекулируя на своих научных заслугах, не проникнут вновь в ряды академиков. Нужен системный подход: оценка всех кандидатов в члены Академии с точки зрения политической благонадежности соответствующими органами, чтобы было ясно, в состоянии ли данный индивидуум работать на благо Родины, или под предлогом работы на благо всего человечества он будет выполнять задания вашингтонского обкома. И тогда мы, россияне и патриоты, с чистой совестью сможем сказать: «Vivat Academia!»

Ваш Иван Экономов

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