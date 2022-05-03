Уважаемая редакция!

Первомай шагает по стране, с чем вас, коллеги, и поздравляю! Конечно, сейчас этот праздник не столь популярен, как в былые времена, но сам я всегда с большим энтузиазмом относился и отношусь к дню солидарности трудящихся, пусть он и называется теперь Праздником весны и труда. Наверное, в этом есть элемент ностальгии, воспоминаний о своей счастливой молодости в великой стране — в Советском Союзе. Впрочем, даже сейчас основной лозунг советского праздника — мир, труд, май — звучит очень хорошо. Может быть, даже слишком актуально. Тут мои знакомые прямо в праздничный день на природе сильно спорили по поводу первого компонента данного лозунга. Один предлагал выпить «zа мир», а другой говорил, что не видит ничего патриотичного в использовании латинской буквы, и предлагал выпить по старинке «за мир», отчего первый начинал кипятиться и говорить, что это сейчас лозунг непатриотично настроенных граждан, всяких пораженцев. Я, признаться, не участвовал в этом идеологическом споре: главное — выпить, а за что — такая ли уж большая разница?

Но позже спор опять возобновился: начали спорить про закон о фейках. Поскольку я был выпившим, то тут уже не сдержался и высказал свое мнение, именно: что ничего нового в этом нет, что это стандартная практика. Например, как известно, перед началом Первой мировой войны в Праге был арестован бравый солдат Швейк, и как раз за то, что сейчас назвали бы распространением фейков про войну. Как и сейчас, тогда строгость закона подразумевала тщательность и аккуратность следствия, так что в конечном итоге высокая медицинская комиссия убедилась, что Йозеф Швейк является настоящим патриотом, и его выпустили на свободу, что дало ему возможность в патриотическом порыве отправиться на фронт, чтобы иметь возможность пасть на поле брани за государя императора и всю августейшую семью.

Но и этот спор окончился, и я остался за столом уже в одиночестве размышлять о судьбах российской науки. Похоже, у нас опять начинаются конфликты Академии наук и министерства. Последнее недавно обнародовало свои планы по превращению Российского фонда фундаментальных исследований в Российский центр научной информации. Собственно, нельзя сказать, что это событие не было ожидаемым: как мы знаем, правительство уже довольно давно приняло решение сделать Российский научный фонд основным источников грантовой поддержки научных исследований, а старейший научный фонд России превратить в своего рода информационно-аналитический центр.

Однако, увидев проект устава Российского центра научной информации, в который планируется превратить РФФИ, академики не на шутку обеспокоились, посчитав, что полномочия центра фактически такие же, какие закреплены за РАН. Президент РАН Сергеев заявил, что в Академии были ошарашены проектом документа. Что ранее обсуждался совсем иной вариант текста, что опубликованный проект документа стал гораздо более агрессивным по отношению к РАН.

В частности, оказалось, что согласно планам центр должен заняться информационно-аналитическим сопровождением правительственной комиссии по научно-технологическому развитию и советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Он же будет сопоставлять данные о реализованных, выполняемых и планируемых к реализации научных проектах, займется их экспертизой.

В общем, господа академики почувствовали угрозу своему привилегированному положению. А что бы они хотели? Мало того, что они получают по 100 тысяч в месяц, пользуются привилегированным медицинским обслуживанием, считаются, так сказать, научными небожителями. Нет, как старухе из сказки Пушкина, им нужно нечто большее: им недостаточно быть столбовыми дворянами, им нужно быть царями и властителями дум. Получая государственное довольствие, они почитают себя вправе показывать государству фигу в кармане, публикуя от имени Президиума РАН разные там письма в поддержку мира. Мало того, некоторые академики считают, что могут подписывать и вовсе антигосударственные письма, призывая немедленно остановить войну, и при этом продолжать получать все те блага, которые им предоставляет государство. Нет, господа хорошие, так быть не может: нужно либо крестик снять, либо трусы надеть, как говорит народная мудрость. Тем более, в любом случае, как учит нас она же, вы потеряете невинность.

Так что призываю нас всех поднять бокалы за победу, какая бы буква «з» тут ни стояла. Не в букве дело, в конце концов, а в тех последствиях, которые может иметь ее употребление.

Ваш Иван Экономов

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