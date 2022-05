Медики не нашли связи симптома «ковидных пальцев» с COVID‑19

Эксперты, изучившие кожное заболевание, получившее наименование «ковидных пальцев ног», пришли к выводу, что оно не имеет прямой связи с вирусом SARS-CoV-2, а увеличение частоты жалоб от пациентов на подобные «псевдообморожения» может быть вызвано тем, что во время пандемии и объявленного в связи с этим карантина гораздо большее количество людей оставалось в своих домах и не носило при этом носки. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) [1].

Ранее некоторые исследователи высказывали предположения, что фиолетовые пальцы и другие кожные аномалии могут оказаться побочным эффектом чрезмерной реакции иммунной системы пациентов, успешно борющейся с вирусом. В пользу этой гипотезы говорило то, что у подавляющего числа людей, обращавшихся с подобными жалобами, COVID-19 не обнаруживался в момент обращения, но многие из них подхватывали эту инфекцию впоследствии.

Однако специалисты отделения дерматологии Йельского университета в Коннектикуте после изучения проблемы предложили более простое решение этой загадки: переохлаждение ног. В исследовании приняли участие 23 человек с подозрением на COVID-19 в связи с появлением симптома «ковидных пальцев ног», однако вирус был обнаружен лишь у троих из них — т. е. уровень заболеваемости COVID-19 в этой группе практически не отличался от базового уровня инфицирования вирусом во всем обществе. Акико Ивасаки, профессор кафедры иммунологии и кафедры молекулярной и клеточной биологии и эволюционной биологии Йельского университета, возглавлявшая эти исследования, заявила, что ее группа удостоверилась в отсутствии прямой связи между «ковидными пальцами ног» и коронавирусной инфекцией. «Хотя мы и не выявили основной фактор пандемического обморожения, наши данные показывают, что в большинстве случаев это происходит без обнаруживаемых признаков инфекции и иммунного ответа на нее», — говорит профессор Ивасаки.

Хотя она и ее коллеги уточнили при этом, что не могут полностью исключить иммунный ответ на абортивную инфекцию, все же более вероятными они считают какие-то другие объяснения феномена. Так, пандемия могла спровоцировать рост числа случаев «обморожения», но каким-то косвенным образом, например, по причине того, что люди стали реже носить носки и обувь.

Максим Борисов, «Газета.Ru»

1. Gehlhausen Jeff R. et al. Lack of association between pandemic chilblains and SARS-CoV-2 infection. // PNAS. Vol. 119 | No. 9 March 1, 2022. PubMed: 35217624.

