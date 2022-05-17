Школьник из России стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады

56-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-56) проходила с 10 по 15 мая 2022 года в очном формате в Ташкенте. Российская команда завоевала 10 медалей, из них 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую, а одиннадцатиклассник из Москвы Игнатий Тарабрин стал абсолютным победителем ММО-56. Он получил Премию имени академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн руб. В состав российской сборной вошли шесть одиннадцатиклассников и четыре десятиклассника, все они победители Всероссийской олимпиады школьников по химии. Среди московских ребят — трое учеников СУНЦ МГУ: Артёмий Анисимов, Артём Сорокин и Лев Нерсесян.

Всего в олимпиаде приняли участие более 100 школьников из 16 стран, разыгравших 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых наград. На протяжении недели ребята демонстрировали свои знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах, а еще познакомились с культурой и историей Узбекистана в рамках насыщенных экскурсионных программ. В число победителей, кроме россиян, также вошли школьники из Узбекистана, Беларуси, Турции и Израиля.

«В этом году среди медалистов представители сразу пяти стран. Причем есть команды, традиционно показывающие сильные результаты, и новички среди золотых медалистов. Особенно хотелось бы поздравить команду Узбекистана. В стране сейчас проводится серьезнейшая реформа образования, которая явно приносит свои плоды», — отметил председатель оргкомитета ММО-56, декан химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

«Каким бы ни был ваш результат, я с уверенностью могу сказать, что эта олимпиада сыграет важную роль в ваших будущих начинаниях, и что каждый из вас станет гордостью своей страны, внесет огромный вклад в мировую науку», — обратилась к участникам ММО-56 директор Агентства Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан Хилола Умарова.

«Я рад, что Менделеевская олимпиада, одно из престижнейших международных соревнований, вернулась в очный формат. От оргкомитета хочу сказать огромное спасибо гостеприимному Узбекистану, который организовал и провел совершенно уникальное мероприятие», — подчеркнул сопредседатель оргкомитета ММО-56, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Организаторами ММО-56 выступают химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим». Они уже начинают подготовку к следующей, 57-й по счету Менделеевской олимпиаде, которая состоится в Нур-Султане (Казахстан) в 2023 году.

Пресс-служба МГУ

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