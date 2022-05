Не запрещайте обниматься

Влияние борьбы с пандемией в 15 странах на психику граждан

Необходимость долгое время оставаться дома, запрет на встречи с близкими и другие ограничения, через которые людям пришлось пройти во время пандемии, привели к высокому уровню стресса и подорвали психическое здоровье, выяснила группа специалистов под руководством доцента психологии Лары Акнин (Lara Aknin) из канадского Университета Саймона Фрейзера [1]. Однако к тем же последствиям для психики привел и рост смертности от COVID-19, поэтому при будущих пандемиях правительствам придется искать способы избежать роста смертности, при этом не вводя длительных серьезных ограничений.

Эффективность мер против COVID-19 обычно оценивалась преимущественно по тому, насколько они позволяли снизить распространение инфекции и при этом минимизировать экономические потери. Хотя о том, что изоляция и другие строгие ограничения могут негативно сказаться на психическом здоровье, говорили многие ученые, в мировых масштабах эта связь не изучалась — исследования по большей части ограничивались отдельными странами или группами населения и небольшими временными отрезками.

Группа под руководством Лары Акнин решила восполнить этот пробел и выяснить, как на психическом здоровье граждан сказываются разные стратегии борьбы с COVID-19. Свои выводы ученые изложили в статье в журнале The Lancet Public Health.

Исследователи отобрали 15 стран, придерживавшихся разных стратегий борьбы с SARS-CoV-2, и оценили психическое здоровье граждан в период с апреля 2020 года по июнь 2021 года. Ученые разделили страны на две категории: «ликвидаторы», политика которых была направлена на искоренение передачи SARS-CoV-2 среди населения в пределах своих границ (Австралия, Япония, Сингапур, Южная Корея), и «подавители», которые стремились контролировать вспышки COVID-19 и смягчать их последствия, чтобы не перегружать систему здравоохранения (Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания).

Страны из первой категории быстро отреагировали на пандемию и приняли строгие меры, которые вскоре смогли ослабить из-за низкого уровня заражений. Вторые же упустили момент и впоследствии оказались вынуждены прибегнуть к еще более строгим мерам и на более продолжительный срок.

Исследователи сопоставили сведения о строгости политики по борьбе с COVID-19 и результаты глобальных опросов, посвященных оценке уровня жизни и выраженности стресса у жителей разных стран. Также респонденты сообщали, как часто им приходилось физически дистанцироваться от окружающих в связи с пандемией и как успешно, по их мнению, правительство борется с распространением инфекции.

Как выяснилось, уровень стресса со временем усиливался в странах, которые следовали стратегии смягчения последствий, и уменьшался в странах-ликвидаторах. Также жители стран-подавителей чаще жаловались на снижение качества жизни.

Исследователи выделили еще несколько закономерностей. Во-первых, жесткость политики в отношении COVID-19 положительно коррелировала с мерами по физическому дистанцированию людей, которое, в свою очередь, было связано с ухудшением психического здоровья. Во-вторых, более жесткие политические меры были связаны с плохой оценкой действий правительства по борьбе с пандемией и, опять же, с ухудшением психического здоровья.

«Поскольку ранние и целенаправленные действия привели к более низким уровням циркуляции вируса, средняя строгость политики была ниже в странах-ликвидаторах, чем в странах, придерживавшихся стратегии смягчения последствий, — пишут авторы работы. — В странах-ликвидаторах также было меньше ежедневных смертей. Таким образом, политика в отношении COVID-19, направленная на искоренение вируса, особенно более высокий уровень отслеживания контактов, избавила эти страны от необходимости выбирать между строгостью мер и ростом смертности».

Результаты исследования показывают, что как более выраженная жесткость политики, так и интенсивность пандемии связаны с ухудшением психического здоровья, причем в одинаковой степени, добавляют ученые.

Страны-ликвидаторы быстро отреагировали на пандемию, в том числе ограничив международные поездки и внутренний туризм, что снизило распространение инфекции, смертность от COVID-19 и, очевидно, последствий для психического здоровья. Страны-подавители были менее строги в отношении поездок, и впоследствии им пришлось в значительной степени положиться на физическое разделение людей — ограничить публичные встречи и требовать оставаться дома. Однако эти меры нарушали социальные связи и приводили к более выраженному стрессу, низкой оценке качества жизни и ухудшению мнения о правительстве.

«Меры правительства во время пандемии COVID-19 широко обсуждались, — отмечает Акнин. — На первый взгляд может показаться, что страны-ликвидаторы применяли гораздо более жесткие стратегии, чем другие страны, из-за широко освещаемых запретов на международные поездки. Но на самом деле люди в этих странах пользовались большей свободой и менее строгими мерами сдерживания внутри страны, чем граждане стран-подавителей».

Эффективная политика по сдерживанию пандемии должна сопровождаться стратегиями по борьбе с негативными последствиями для психического здоровья, заключают авторы работы. При последующих пандемиях правительствам стоит отдать предпочтение тактикам, которые снижают передачу вируса, но при этом накладывают меньше ограничений на повседневную жизнь — например, ограничить внутренний туризм, но при этом не запрещать людям выходить из дома. Исследователи рассчитывают, что при своевременном тестировании и отслеживании контактов удастся минимизировать число заражений и смертей, не прибегая к более жестким мерам.

Алла Салькова

1. Aknin L. B. et al. Policy stringency and mental health during the COVID-19 pandemic: a longitudinal analysis of data from 15 countries // The Lancet Public Health. 2022. DOI: 10.1016/S2468-2667(22)00060-3

