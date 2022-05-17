Лето на даче

Уважаемая редакция!

Всем хорошо известно движение «Бессмертный полк», призванное сохранить память о поколении, выстоявшем в борьбе с фашизмом. И 9 мая оно воплощается в массовую акцию, которая проходит во многих странах мира, как было и в этот раз. Но не нужно думать, что только наши отцы, деды и прадеды отличались стойкостью и героизмом, а нынче эти качества у россиян уже утрачены — это, конечно, не так! Я не говорю о тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО) на Украине, — даже в мирное время есть место постоянному подвигу. Буднично, незаметно, без всякого пафоса у нас постоянно действует неформальное движение бессменный полк: наши выдающиеся лидеры — Владимир Владимирович Путин, Сергей Кужугетович Шойгу, Сергей Викторович Лавров и другие — постоянно, денно и нощно, несут свою вахту. Что бы ни случилось, они стоят и будут стоять на страже покоя и безопасности российских граждан.

Зная это, я, как и миллионы россиян, могу спать спокойно, а также спокойно размышлять о вещах, которые меня интересуют и волнуют. В частности, меня сейчас сильно интересует вопрос, что мы, ученые-бюджетники, можем сделать для нашей страны в этот трудный час. Да, я понимаю, что в научно-образовательной среде, как это обычно бывает, есть самые разные мнения о происходящем. Например, один мой либеральный коллега прибегал недавно, кричал, что творится ужас-кошмар, что если и можно попытаться найти в этом ужасе что-то хорошее, так это то, что начатая война является началом конца режима, который вряд ли сможет без ущерба пережить провальную кампанию на Украине. Да, и такие бывают, но адекватные люди и патриоты мечтают совсем о другом, готовятся совсем к другому — к нашей победе. И они, то есть мы, должны спросить себя: а что мы можем сделать для победы?

Обратите внимание, что, несмотря на очень сложную ситуацию, в бюджете находятся не только гробовые деньги для родственников погибших солдат о офицеров — страна не забывает и об ученых. Говорят, на жилищные сертификаты для молодых ученых дополнительно выделен целый миллиард. И как после этого мы можем остаться в стороне?!

Сам я, как и многие коллеги, не молод и мне вряд ли имеет смысл отправляться на фронт добровольцем. Но это не значит, что я и такие как я не могут принести пользу Родине. Мы ведь, по сути, гирей висим на ногах бюджета в то время, когда СВО и ответ на санкционные удары требуют огромных средств. На мой взгляд, есть разные варианты действий. Можно, к примеру, объявить подписку на облигации государственного займа. Нас, бюджетников, десятки миллионов, даже если десять миллионов подпишутся на облигации по сто тысяч рублей, страна получит триллион рублей!

Да, я понимаю, что далеко не каждый российский бюджетник в состоянии вынуть из своего кармана сто тысяч рублей: одно дело — зажравшиеся московские ученые, и совсем другое — скромные труженики из Иваново, Рязани и Тывы. Но поддержать государство можно не только займами, можно и просто слезть с его шеи. Временно, конечно: ведь бюджетники — это становой хребет нашей страны, надежда и опора Владимира Владимировича. Без нас государству никак.

Но скоро лето, и никто не мешает тем из нас, кто не выполняет в это время значимой и четкой государственной функции, уйти в отпуск за свой счет на три летних месяца. Особенно легко это сделать ученым. Нет, я понимаю, что некоторые летом отправляются в экспедиции, чтобы исследовать природные очаги опасных заболеваний или искать месторождения полезных ископаемых, не про таких речь. Но вот всякие там искатели физики за рамками Стандартной модели, не занимающиеся прикладными задачами математики, не говоря уж о философах и филологах — эти-то точно не нанесут стране никакого ущерба своим отсутствием на рабочем месте.

Берем отпуск — и едем на дачу, питаемся плодами своих трудов, укрепляем продовольственную безопасность страны. Проводим, в общем, акцию «лето на даче». Тем более, что некоторые коллеги и без того проводят такую акцию каждый год, не забывая при этом регулярно снимать зарплатные деньги с карты. Государство же направит сэкономленные средства на самое насущное: на поддержку экономики, на СВО. А то, знаете, надоели уже все эти разговоры, что СВО идет слишком медленно. По плану СВО идет, по плану, а что не каждому план Путина понятен, так ведь и не каждый у нас такой большой стратег, как о себе мнит. А СВО, она и есть СВО…

Ваш Иван Экономов

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