Лео Силард — мессия, легкий на подъем

Окончание. Начало в ТрВ-Наука № 353

Операция спасения

Через две недели после победы нацистов на выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года Силард дал оценку ситуации в письме к Эйнштейну: «Если чутье меня не обманывает, на мирное (политическое) развитие в Европе в последующие 10 лет рассчитывать не стоит».

В начале марта 1933 года Лео Силард покинул Берлин и перебрался Вену, а затем в Великобританию.

Международное сообщество ученых приняло серьезное участие в судьбе коллег, которые были вынуждены эмигрировать из Германии после обнародования в апреле 1933 года закона, запрещающего работать по специальности лицам еврейского происхождения и политически неблагонадежным гражданам 1. Общество взаимопомощи немецких ученых за границей 2 со штаб-квартирой в Цюрихе было основано по большей части выходцами из Венгрии. Об этом сообщал лорд Беверидж:

«Профессор Филип Шварц, уроженец Венгрии, возглавлявший отделение обшей патологии и патологоанатомии во Франкфурте-на-Майне, сразу же стал жертвой расового преследования по гитлеровскому закону и в марте 1933-го перебрался в Цюрих. Там он основал Общество взаимопомощи и руководил им в течение шести месяцев. <..> Он почти полностью зависит от пожертвований перемещенных стипендиатов. Общество способствовало обнародованию информации о них. Благодаря его личному знакомству с ними, а также за счет контактов со многими университетами Общество оказывает неоценимую помощь».

В 1936 году при содействии Фонда Рокфеллера Общество взаимопомощи опубликовало список лишенных места научных сотрудников. В списке насчитывалось 1500 имен. Для немецких ученых, оказавшихся в трудном положении, идея создания подобного общества не была новой. Сразу после Первой мировой войны было основано Общество содействия немецкой науке 3, призванное компенсировать ущерб, нанесенный немецкой науке в период всеобщего упадка — военного, экономического и психологического. Полностью нацифицированное после 1933 года, это общество, конечно, ничего не могло сделать для помощи ученым-эмигрантам.

Первым серьезным успехом Общества взаимопомощи стало обещание турецкого правительства устроить немецких профессоров в Стамбульский университет. Штаб общества тогда обсуждал возможности трудоустройства ученых с властями США, СССР, Индии, Австралии и Южной Африки, а также комитетом по интеллектуальной собственности Лиги Наций.

В мае 1933 года ученые Великобритании создали Совет академической помощи 4 (AAC). Нобелевский лауреат Лорд Рутерфорд стал президентом совета, а лорд Беверидж и профессор Чарльз Гибсон — секретарями. Несколькими неделями позже в США был основан Чрезвычайный комитет помощи перемещенным немецким (позднее — иностранным) стипендиатам, обеспечивающий гранты или стипендии. Основная часть пожертвований Чрезвычайному комитету поступала со стороны еврейских фондов и частных лиц еврейского происхождения. Также поддержку оказывал Международный комитет по устройству эмигрантов-интеллектуалов 5, созданный в Женеве. Комитет предлагал позиции для эмигрантов-профессоров из Австрии, Германии, Италии.

Сообщества ученых еврейского происхождения собирались привлечь средства на создание в Европе университета с отдельным факультетом для беженцев 6. Силард, давний коллега и друг Эйнштейна, уверял своего наставника, что это «непростая задача» и следовало бы «концентрироваться на усилиях, имеющих потенциал». Эйнштейн последовал совету Силарда и внес ссуду в AAC. Силард также считал, что следует собрать деньги для Палестинского университета, но в период Великой депрессии такие проекты не могли воплотиться в жизнь. Определенную помощь оказывали и другие организации, например Комитет еврейских беженцев 7 в Амстердаме.

Известия о событиях в Германии ужаснули научное сообщество в США. Бенджамин Либовиц 8 во время поездки по Европе собирал информацию и помогал составить план помощи. В мае 1933 года он писал Францу Боасу 9: «Невозможно описать полнейшее отчаяние, испытываемое немецкими евреями всех классов общества».

Абрахам Флекснер 10, директор Института перспективных исследований в Принстоне, писал Джону фон Нейману в март 1933 года: «Гитлер разрушил Министерство образования, а также другие организации и инициативы в сфере культуры 11. <…> Гёттинген полностью разрушен, и возмущению студентов нет предела. Ничего более дикого не случалось в человеческой истории, кроме периода французского террора 12».

У тысяч (а возможно, и десятков тысяч) пострадавших не существовало иной перспективы, кроме голодной смерти или самоубийства. Это был гигантский «холодный погром». Речь не только о евреях, но и о коммунистах. Под запрет попадали социал-демократы и либералы, особенно если были замечены в протестах против нацистского наваждения. Либовиц сообщал: «Обратите внимание, я говорю не о слухах, я знаю людей во многих стратах общества; среди моих друзей — ученые, стипендиаты, врачи, юристы, бизнесмены, экономисты и так далее».

Примерно шесть тысяч преследуемых ученых обратились за помощью в офис Чрезвычайного комитета в Нью-Йорке. Из них помощь получили 335 человек. В списках значились 65 венгров, в том числе Лео Силард и Эдвард Теллер.

Некоторые венгры встали во главе операции по спасению, сохранившей жизнь и карьеру тысячам ученых. В их числе был и Лео Силард — абсолютно бескорыстный и наделенный исключительными способностями человек. Конечно, он был крайне благодарен за помощь, оказанную ему немецкими коллегами и друзьями в 1920-е и начале 1930-х годов.

Силард помогал другим, хотя и сам испытывал проблемы. Он писал другу, Юджину Вигнеру 13, в июне 1933 года: «Наконец, что не менее важно, кто-нибудь должен позаботиться обо мне. Так как я, естественно, не могу сделать это сам и это в любом случае несовместимо с моей нынешней деятельностью».

Увы, в это время венгерские ученые, коллеги Силарда, недостаточно ценили его как физика. Вигнер упоминал о двух возможных позициях для Силарда, обе за пределами научной сферы. В 1934 году, когда обсуждалась возможность предложить Силарду место приглашенного профессора в США, Теодор фон Карман 14 отзывался о нем как о не очень сильном ученом.

Между тем Пауль Эренфест в письме Фредерику Д. До́ннану 15 в августе 1933 года так высказался о личности и таланте Силарда:

«Силард — один из редких людей, сочетающих в себе чисто научную проницательность, способность глубоко погружаться в технические проблемы, обаяние и изобретательность организатора; он остро сопереживает нуждающимся в помощи и принимает горячее участие в их судьбе. <… > На любые затруднения он отзывается немедленным действием, а не депрессией или смирением, чему я весьма завидую. Даже если результат не всегда успешен, энергичные действия гораздо плодотворнее, чем инертность. Я чувствую себя глубоко пристыженным, когда вижу, с какой удивительной энергией он помогает немецким стипендиатам еврейского происхождения. <…> Чутье подсказывает ему, что для противодействия ужасной катастрофе он обязан использовать свой особый талант организатора, помогая определенным группам ученых».

Валерий Лесов, инженер-механик,

технический переводчик (Санкт-Петербург)

По материалам публикации: Tibor F. Ever Ready to Go: The Multiple Exiles of Leo Szilard //

Phys. Perspect. 2005. No 7. P. 204–252 и другим источникам

1 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.

2 Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland.

3 Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

4 Academic Assistance Council.

5 Comité International pour la Placement des Intellectuels Réfugiés.

6 Flüchtlingsuniversität.

7 Committee for Jewish Refugees, голландская благотворительная организация, действовала в 1933–1941 годах.

8 Benjamin Liebowitz — американский физик и изобретатель. Друг Лео Силарда, добровольно помогал беженцам, помогал Силарду обрести полезные связи в Америке.

9 Американский антрополог немецкого происхождения.

10 Отчет Флекснера в 1910 году содействовал реформе медицинского образования в США и Канаде. Он основал Институт перспективных исследований в Принстоне, объединивший величайшие умы для совместной исследовательской работы.

11 Имперское министерство науки, воспитания и народного образования (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung) и Имперское министерство воспитания (Reichserziehungsministerium) существовали в Германии в 1934–1945 годах. Обоими ведомствами руководил рейхсминистр Бернгард Руст.

12 Период массовых казней после начала Великой французской революции.

13 Американский физик и математик венгро-еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике (1963).

14 Американский инженер и ученый-механик венгерского происхождения, специалист в области воздухоплавания. Линия Кармана, принятая Международной авиационной федерацией, — условная граница между земной атмосферой и космическим пространством.

15 Английский физико-химик, член Лондонского королевского общества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: